Александр Лукашенко с чиновниками вышел на субботник в Минске

Новости Беларуси. 20 апреля в Беларуси прошел республиканский субботник. Жители страны трудились как на рабочих местах, так и на благоустройстве населенных пунктов, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны.

Уже озвучены первые итоги трудовой акции. Как сообщили в правительстве, в республиканском субботнике приняли участие более 3 миллионов человек. По предварительным данным, заработали 53 миллиарда рублей. Наиболее весомый вклад в общий объем средств внес Минск — почти 17 миллиардов.

Петр Прокопович, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Заработано в этом году примерно на 20-25% больше средств, чем было заработано за прошлый год. Все эти средства будут направлены на два основных направления. 50% средств пойдет на закупку специальных машин скорой помощи, а остальные деньги пойдут на благоустройство детских лагерей.

Апрельский субботник стал уже доброй традицией, и частичка труда белорусов есть во многих объектах страны.

Президент по традиции принял участие в республиканском субботнике. Александр Лукашенко трудился на благоустройстве площади Государственного флага Республики Беларусь. Она расположена на проспекте Победителей на территории реконструируемого здания Национального выставочного центра «БелЭкспо». На объекте сейчас идет облицовка подпорных стен, мощение покрытия, наладка системы поднятия флага, озеленение.

Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько проинформировал Главу государства о перспективах развития этой территории, строительстве объектов и создании зеленых зон. Президент вместе с другими участниками занимался устройством бетонного основания под гранитное мощение площади.

На главной спортивной арене страны 20 апреля трудились более сотни человек, в том числе представители Администрации Президента. Стадион «Динамо» сейчас закрыт. После реконструкции он станет современным, отвечающим всем мировым требованиям спортивным сооружением и сможет принимать матчи самого высокого уровня. А пока на стадионе разбирают старые трибуны и готовят площадку для масштабной реконструкции.

Андрей Кобяков, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Этот объект будет украшением города Минска, поэтому приложить руки для того, чтобы поучаствовать в этом деле, хоть пока и не в строительстве, а в разборке старых конструкций, – это, в любом случае, уже большое дело и большая честь. Белорусским людям очень нравится такая традиция. И вообще это своего рода рубеж между зимой и летом, и, как правило, после него и город, и вся страна преображается.

Футбольную тему продолжил трудовой десант Минщины. В регионе вышли поработать полмиллиона человек. Одним из основных объектов стала стройка нового футбольного стадиона в Борисове. Современная арена должна быть открыта в этом году ко Дню Независимости. Руководство области и весь тренерский штаб местной футбольной команды вышли помогать строителям.

Виктор Гончаренко, главный тренер футбольного клуба БАТЭ:

Нам очень хочется побыстрее сюда заселиться, чтобы первую игру сыграть. Конечно, поэтому мы здесь для того, чтобы помочь хоть каким-то образом.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

После вчерашнего Послания и после обращения Президента к народу о том, что в Год бережливости надо наводить порядок на земле, в каждой квартире, в своих подворьях. Я думаю, что никто равнодушным не остался. Все должны работать.

На стройплощадке будущего аквапарка трудился аппарат Совмина. Сменив костюмы на рабочую униформу, чиновники дали фору профессионалам. На бетонирование 220 квадратных метров одного из помещений водноспортивного комплекса потребовалось 20 кубометров смеси и пара часов работы.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Для меня субботник – это неотъемлемый компонент моей жизни. Потому что сколько я себя помню, столько помню эту добрую традицию, когда после зимы мы всегда убирали свой дом. Сегодня мы вместе с правительственным аппаратом работаем на этом объекте, который в этом году должен войти в строй. И мы хотим внести свой вклад, чтобы это случилось как можно скорее.

Новую аллею Минску подарили депутаты Палаты представителей. Более пятидесяти саженцев красного дуба завершили композицию зеленой зоны. А больше 50 саженцев красного дуба завершили композицию зелёной зоны. Этот сквер во Фрунзенском районе столицы стал для парламентариев подшефным еще на прошлогоднем субботнике, тогда посадили 150 деревьев. Пока мужчины оживляли природный ландшафт, женщины занимались интерьером аллеи.

К слову, еще накануне глобальной уборки депутаты из своих зарплат перечислили в фонд субботника более 30 миллионов рублей. Опыт есть, и председателю в пору давать мастер-классы. Владимир Андрейченко рассказал секрет стопроцентной приживаемости саженца.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Если маловато, значит конус добавить, приподнять или опустить, а затем уже вокруг благородной земелькой, верхним слоем это все заделать. Я скажу, что у нас в Палате представителей уже стало традицией на субботниках сажать деревья. Я думаю, что мы благоустраиваем город Минск, делаем жизнь людей лучше. И еще память останется такая для наших потомков.

Валентина Журавская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Кем бы ты ни был, ты должен помнить, что у тебя есть гражданский долг. Субботники в нашей стране традиционны. И это замечательно. Замечательно быть в кругу коллег, замечательно приносить пользу. И самое интересное, что наши избиратели видят, что депутаты работают вместе с народом. Это очень важно.

Территория возле Театра Оперы и Балета также собрала немало минчан. С самого утра здесь активно наводили порядок, не остались без внимания соседние скверы и парки.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Сегодня все минчане работают либо на своих местах, либо в парках, скверах, на строительных площадках. Это праздник труда, это праздник человека труда, который своими руками создает суверенную процветающую независимую Беларусь.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Сегодня здесь присутствуют участники Великой Отечественной войны, партизаны, подпольщики, герои социалистического труда, ветераны боевых действий, и они хотят тоже внести свой вклад, чтобы наша столица становилась краше, становилась чище, и наши души радовались, когда мы будем ходить по нашему родному городу, по паркам, по скверам и видеть эту красоту.

Рядом с чиновниками, представителями политических партий, общественных объединений и ветеранами - молодежь. Студенты, школьники, активисты БРСМ взяли в руки инвентарь и с настроением вносили свою лепту в благоустройство города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артем Мосейчук, студент БНТУ:

Атмосфера праздника присутствует. Музыка, солдатская каша, молодежный коллектив, девушки, парни, студенты.

Андрей Платун, студент БНТУ:

Собралась вся молодежь. Хорошая погода, потеплело. Пришла уже весна. Хорошо на природе поработать!

Работа с утра кипела во всех регионах страны. Так, в Брестской области внимание уделили городским паркам и территориям крупных промышленных предприятий. И конечно же – мемориалу «Брестская крепость — Герой». В Витебске основными объектами уборки стали зоопарк и будущий детский сад.

Денис Колосов:

Много людей пришло внести свою помощь. Это хорошо, что будет проделано много работы, все помогут.

Также наряду с государственными активное участие в республиканском субботнике приняли и частные предприятия. Представители бизнеса во всех областях страны благоустраивали территории возле своих предприятий. Сделать города чище и уютнее — наш общий интерес.

Ирина Древотень, предприниматель:

Хотелось бы, чтобы все клиенты наши и люди, которые приходят к нам, радовались, что у нас всегда чисто и уютно. Деньги, заработанные на субботнике, мы перечислим в благотворительный фонд.

Участие в субботнике стало не просто показателем общественной активности. После такой затянувшейся зимы у многих преобладает другое желание: жить в чистоте, чему только способствует традиционный весенний призыв провести выходной день с пользой для всех.