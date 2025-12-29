Минская область ставит задачу построить более 50 МТК

Минская область ставит задачу получить 3 миллиона тонн зерна, а еще построить более 50 МТК. Есть инициативы по развитию органического земледелия. Об этом заявили на заседании Совета старейшин при Миноблисполкоме, который прошел в Пуховичском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Участники возложили цветы к памятнику погибшим землякам в агрогородке Дукора. А далее говорили о развитии региона. Затронули и сферу здравоохранения. Старейшины посетили новую больницу в поселке Дружный, которая открылась осенью. Также оценили масштабы БНБК. Здесь узнали о производстве комбикормов и премиксов. По итогу встречи выбрали нового председателя Совета старейшин.

Владимир Дражин, председатель Совета старейшин при Миноблисполкоме:

Приятно, что все отрасли, и промышленность, и аграрный комплекс, и строительный комплекс, а также социальная сфера, выполнили свою работу на очень высоком уровне. И нам сегодня приятно, Совету старейшин, поздравить всех участников этого процесса с этим результатом.

Всего в Совете старейшин при Миноблисполкоме 25 человек. Это люди, которые работали на разных должностях и внесли значительный вклад в развитие центрального региона.