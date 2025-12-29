Беларусь вошла в тройку лидеров среди стран СНГ по индексу устойчивого развития туризма

В республике для туристов обустроены десятки экологических троп и маршрутов, в том числе в границах национальных парков. Развивают также велопутешествия и рыбалку. Экотуризм в Беларуси – это и отдых в аутентичных агроусадьбах, и сплавы на байдарках, и наблюдение за птицами и дикими животными. Сейчас в нашей стране разрабатывают национальную стратегию развития экологического туризма. Этот вид отдыха пользуется популярностью у путешественников. Отметим, с начала 2025 года в Беларусь прибыло более 224 тысяч иностранцев из 38 стран, включенных в список безвиза.