Клайпедский порт готов возобновить перевалку удобрений из Беларуси

Экономику Литвы продолжают сотрясать санкции, которые Вильнюс по указке Брюсселя ввел против Беларуси. И эти потрясения нравятся далеко не всем. Так гендиректор крупнейшего в стране клайпедского порта сделал неожиданное заявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, морская гавань давно готова возобновить перевалку белорусских удобрений. Все технические возможности для этого есть. Полноценной работе мешают политические решения еврочиновников. Напомним, Клайпедский порт приостановил поставки белорусских удобрений четыре года назад.

Альгис Латакас, генеральный директор Клайпедского порта (Литва):

Это решения крупных государств. Сам порт готов к перевалке грузов, потому что он предназначен не только для перевалки, но и для борьбы за них. В регионе огромная конкуренция. А мы теряем и клиентов, и прибыль.

Директор клайпедского порта признал серьезные потери от санкций на белорусские удобрения. Ежегодный ущерб составляет более 10 миллионов евро. Кроме того, из-за сокращения объемов обработки грузов, рабочих мест лишились сотни литовцев.