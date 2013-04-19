Белорусы высказались о послании Александра Лукашенко народу и Национальному собранию

Новости Беларуси. Общественность активно обсуждает Послание Президента белорусскому народу и парламенту. Его нынешняя тема была: «Обновление страны — путь к успеху и процветанию». В ежегодном послании глава государства фактически озвучивает стратегию развития страны на ближайшее время. Поэтому его выступление внимательно слушают и чиновники, и служащие, и рабочие.

Наибольший интерес у коллектива Минского завода колесных тягачей вызвала тема модернизации. Новые знания и технологии необходимы для повышения конкурентоспособности продукции. Сейчас на предприятии как раз активно идут поставки нового оборудования.

Этот завод славится мощной школой еще с советских времен. Но на одном опыте без новых технологий далеко не уедешь. Поэтому, как и подчеркивалось в послании, ставку здесь сделали на модернизацию.

Юрий Сучков, мастер Минского завода колесных тягачей:

Конечно, слушали послание. Ежегодно обращаем внимание на послание президента. Приятно то, что сейчас большое внимание обращают на промышленность, непосредственно в которой мы работаем.

Виталий Бабеня, механик Минского завода колесных тягачей:

Для нашего завода, это, конечно же, очень большой плюс, потому что мы ведем конкуренцию на мировом рынке с очень крупными предприятиями по нашим военным машинам. Я считаю, что внедрение нового оборудования в больших масштабах – это очень хорошо. Рабочим это будет на пользу, поднимется наша зарплата.

Андрей Артюшевский, начальник технологического бюро Минского завода колесных тягачей:

В этом году Президент очень большое внимание уделяет модернизации производства. Чтобы продавать продукцию, должны быть современные технологии. Новые покупатели, новые рынки сбыта, соответственно деньги людям в карман за счет этого. Здесь только плюсы

Павел Кича, слесарь Минского завода колесных тягачей:

Для страны это полезно, развитие предприятий, чтобы шло, давались цели на развитие, на улучшение структур предприятий, улучшение производства, модернизацию.

Сотрудники одного из старейших производств белорусской пищевой промышленности — Гомельского жирового комбината - для себя отметили: модернизация на их комбинате - цель №1. Ведь чтобы выдержать жесткую конкуренцию, нужно постоянно развиваться.

Татьяна Амельченко, оператор приготовления маргарина Гомельского жирового комбината:

Рынки сбыта, конечно, нужно расширять, но наш товар довольно-таки пользуется хорошим спросом для того, чтобы он шел в магазины и его покупали люди. Будем лучше делать, и зарплата у нас, естественно, будет.

Екатерина Бондарева, оператор приготовления маргарина Гомельского жирового комбината:

Для того чтобы выжить на рынке сбыта, нужно новое оборудование. Надо делать оптимизацию. На два часа можно остаться поработать и на три, потому что когда мы вместе, тогда есть результат.

Вопросы развития медицины и социальной поддержки матерей интересовали аудиторию Могилевской областной детской больницы. Там за трансляцией вместе с пациентами следили врачи и медсестры.

Екатерина Болбас:

В этом году увеличилось пособие, больше стало доходов что-то купить. Мы смотрели с сыном Президента, слушали, что он говорил. И думаем, что и в последующие годы будет все лучше и лучше.

Наталья Жарикова, воспитатель кардиологического отделения Могилевской областной детской больницы:

Все мысли Президента - о будущем страны. А будущее, счастливое будущее благополучной страны - это наши дети, подрастающее поколение. Поэтому то, что касается и просвещения, и здравоохранения, то будет развиваться только в лучшую сторону.

Молодежь всегда с интересом слушает послание президента. Так, в Гродно в университете имени Купалы собрались студенты самых разных факультетов: от педагогического до экономического. Их интересовали вопросы учебы и, конечно, трудоустройства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Троско, студентка Гродненского государственного университета имения Янки Купалы:

Сегодня было очень много сказано о том, что молодых специалистов в сельской местности будут очень сильно поддерживать. Это строительство каких-то больниц, тех самых агрогородков. И было сказано о том, что при распределении молодых специалистов им будет обязательно предоставлено жилье.

Сейчас я уверена на 100%, что работать я поеду по распределению именно в сельскую местность.

Мария Гаврилик, студентка Гродненского государственного университета имения Янки Купалы:

Президент говорил о том, что очень многое делается для поддержки молодежи. Я этому очень рада. Сейчас действительно проводится много различных акций, мероприятий, организовываются всякие молодежные движения, возобновление стройотрядов, студенческих отрядов.

Александра Алексеева, студентка Гродненского государственного университета имени Я. Купалы:

Для меня как для студента будет важно трудоустроиться после университета. Это даёт мне уверенность того, что у меня будет достойное место работы. К тому же развитие социальной сферы даёт гарантию каких-то льгот, возможности.

Военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка Бреста слушали послание во время учений. Непривычные условия не стали поводом для отмены занятия по идеологической подготовке. Просмотр организовали в лагере прямо на лесной поляне.

Виталий Линцевич, командир первого дивизиона 115-го зенитного ракетного полка Бреста:

В выступлении президент подчеркнул, что будет производиться модернизация Вооруженных Сил Республики Беларусь. Я считаю, что это необходимо для того, чтобы поддерживать боеготовность Вооруженных Сил и в целом государства, чтобы армия была современная.

Владимир Качко, начальник отделения 115-го зенитного ракетного полка Бреста:

Слушая выступление Президента, я сделал для себя вывод, что он и дальше будет оказывать поддержку вооруженным силам. Это для меня очень важно, так как я сам стою на защите рубежей нашей Родины.

С особым интересом Послание Президента слушали и обсуждали жители области - на рабочих местах и ​​в учебных аудиториях. Вопросы совершенствования системы образования на селе и подходы к выбору будущей профессии, затронутые главой государства в Послании, не остались незамеченными педагогами и старшеклассниками Озерицкослободской школы Смолевичского района.

В кабинет директора, где был установлен телевизионный экран, заглядывали во время перемен или свободных уроков. Ученики и учителя отметили для себя наиболее актуальные моменты Послания.

Ольга Чушенкова, директор ГУО «Озерицкослободская средняя школа» Смолевичского района:

Президент подчеркнул, что сохраняя то, что мы имеем от прошлых поколений, мы обновляемся и стараемся строить что-то новое. Действительно, наша Беларусь строится, обновляется. Например, к нам очень часто приезжают гости, и в нашу школу, рядом с нашей школой находится замечательный памятник «Курган славы». Они всегда восхищаются красотой, чистотой нашей страны.

Евгений Таболич, учащийся ГУО «Озерицкослободская средняя школа» Смолевичского района:

Президент в своем Послании рассказал, что надо сделать, чтобы наша страна развивалась в правильном направлении, что надо делать для ее развития, чтобы мы не ленились, мы работали, выбирали специальность, которая нам нравится и которая полезна для всей страны. Я хочу быть ветеринаром, буду, скорее всего, поступать в Витебский университет.

Наталья Пинчук, заместитель директора ГУО «Озерицкослободская средняя школа» Смолевичского района:

Для нас наиболее актуальны такие сферы, как образование и сельское хозяйство, потому что мы работаем в сфере образования, а трудимся в сельской местности. Поэтому, конечно, для нас было актуально услышать, какие перспективы именно в нашей отрасли, деятельности – это и творчество, и инициатива развития самостоятельности и решительности. Я думаю, что эти направления деятельности перспективны в нашем учреждении образования.

Послание Президента белорусскому народу и парламенту уже активно обсуждают не только депутаты и представители дипломатического корпуса, которые присутствовали в Овальном зале. К слову, послов в этот раз было как никогда много. Тезисы на карандаш взяли и чиновники.

Николай Иванченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Модернизации достаточно успешны в нашей стране, и сегодня важно завершить заключительный этап модернизации, основывающийся на модернизации в других сферах социальной, управления, этот заключительный этап наиболее важен.

Надежда Ермакова, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Информатизация, я думаю, что для нас, для Республики Беларусь, это очень важно, банковская система, она как-то быстрее в этом плане продвинулась, но так во всех странах бывает, а во всем остальном мы должны уделять этому большое внимание, а это централизация учета, централизация всех функций и, естественно, экономия и бережливость.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Мне показались интересными вопросы промышленной политики. В этом году Беларусь перестанет экспортировать круглый лес, а будет только продукты переработки его, мне кажется, это показательно и важно.

Гун Цзяньвэй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

В отношении модернизации страны Китай и Беларусь идут по одному пути. Я только что выслушал определение Президента относительно китайско-белорусского сотрудничества. Я думаю, что в дальнейшем мы будем очень творчески подходить к этому процессу и будем искать новые отрасли, новые области для дальнейшего сотрудничества.

Ергали Булегенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Мне особенно понравилось, что поставлены задачи по модернизации, по экономическому обновлению, другие задачи именно экономического плана.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

То, что сказал Александр Григорьевич по ВТО, что первый тезис о том, что, имея ближайшего союзника Россию членом ВТО, и имея открытые границы, и имея режим Таможенного союза, Беларусь уже фактически живет по правилам ВТО. Это реалии сегодняшнего дня.

Горячо обсуждать послание Президента будут еще не один день. Главное — воплотить в жизнь озвученные идеи. Некоторые уже успели от слов перейти к делу.