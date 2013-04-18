Количество парковок для велосипедов в Минске увеличится вдвое

Новости Беларуси. Дорогу – спортивным. Количество парковок для двухколесного транспорта в столице увеличится вдвое. Около полутысячи велостоянок обустроят в местах активной жизни города.

Кроме того, мини-паркинги для велосипедов оборудуют возле предприятий, торговых объектов, учебных учреждений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Прокопович, начальник управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:

Велопарковки – это очень важно на сегодняшний день. Потому что останавливаясь где-то в пунктах продовольственных магазинов или еще возле некоторых мест, где человек должен остановиться, велосипед нужно где-то поставить, закрепить, чтобы его не украли, сходить за покупками, прийти и поехать. Вот это очень важно. На сегодняшний день этого не хватает. Мы планируем увеличить эти парковки.