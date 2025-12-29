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В Минске мошенники вынудили школьника вынести из квартиры 26 тысяч долларов

29 декабря 2025 13:43
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В Минске 12-летний ребенок попался на уловку телефонных аферистов. С шестиклассником в мессенджере связались якобы представители Комитета госконтроля и сообщили, что мошенники узнали личные данные членов его семьи и пытались оформить кредиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы сохранить сбережения, собеседники потребовали срочно «задекларировать» все имеющиеся в доме деньги. Испугавшись, мальчик забрал из квартиры 26 тысяч долларов, которые отдал прибывшему курьеру. После этого в мессенджере с отцом ребенка связались мошенники и поблагодарили за пособничество сына.

В Минске мошенники вынудили школьника вынести из квартиры 26 тысяч долларов-2

Андрей Арловский, заместитель начальника УУР ГУВД Минска:
Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Устанавливаются иные участники преступной схемы. Уважаемы взрослые, злоумышленники все чаще воздействуют на несовершеннолетних, запугивают, давят на чувства вины и ответственности, вынуждая выполнять их указания. Расскажите своим детям о мошеннических схемах и предупредите, что в любой подобной ситуации они незамедлительно должны позвонить родителям.

# Интернет-мошенничество # Мошенничество # Андрей Арловский

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