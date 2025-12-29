В Минске мошенники вынудили школьника вынести из квартиры 26 тысяч долларов

В Минске 12-летний ребенок попался на уловку телефонных аферистов. С шестиклассником в мессенджере связались якобы представители Комитета госконтроля и сообщили, что мошенники узнали личные данные членов его семьи и пытались оформить кредиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы сохранить сбережения, собеседники потребовали срочно «задекларировать» все имеющиеся в доме деньги. Испугавшись, мальчик забрал из квартиры 26 тысяч долларов, которые отдал прибывшему курьеру. После этого в мессенджере с отцом ребенка связались мошенники и поблагодарили за пособничество сына.