Песков: телефонный разговор Путина и Трампа состоится в ближайшее время

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.

Москва ожидает результатов встречи американского лидера с главой Украины Владимиром Зеленским. Предыдущая беседа Путина и Трампа длилась более часа и прошла в дружеском ключе.

Россия считает, что мир на Украине стал ближе, но связывает его с выполнением своих условий, включая вывод ВСУ из Донбасса. При этом возможность телефонного разговора Путина и Зеленского не рассматривается, заявил Песков.

Фото: kremlin.ru