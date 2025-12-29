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Песков: телефонный разговор Путина и Трампа состоится в ближайшее время

29 декабря 2025 14:21
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Песков: телефонный разговор Путина и Трампа состоится в ближайшее время-0

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новый разговор лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в ближайшее время. Об этом пишет РИА Новости.

Москва ожидает результатов встречи американского лидера с главой Украины Владимиром Зеленским. Предыдущая беседа Путина и Трампа длилась более часа и прошла в дружеском ключе.

Россия считает, что мир на Украине стал ближе, но связывает его с выполнением своих условий, включая вывод ВСУ из Донбасса. При этом возможность телефонного разговора Путина и Зеленского не рассматривается, заявил Песков.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

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