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В этом году Смолевичам 565 лет

19 апреля 2013 15:07
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Новости Минской области. Новая история древнего города. 565 лет в этом году Смолевичам. Сегодня город - один из крупнейших промышленных и сельскохозяйственных центров области.

Возможности первого-города спутника Минска поспособствуют повышению качества жизни населения. По расчетам, количество жителей в ближайшие 15 лет увеличится до 60 тысяч человек. Новая градостроительная концепция открывает для райцентра большие перспективы. Скоро здесь появится новый жилищный микрорайон, детский сад, школа, торговые объекты.

К 2016 году в Смолевичах построят более 200 тысяч квадратных метров. Кроме того, в районе будут созданы новые предприятия, соответственно и дополнительные рабочие места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Юбилеи

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