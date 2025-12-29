В Доме культуры Фаниполя устроили праздник в рамках марафона «Наши дети»

Благотворительный проект «Наши дети» вновь дарит праздник самым юным и нуждающимся в поддержке. Вот уже 30 лет теплый марафон заботы объединяет всю страну, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Точкой на карте доброго маршрута стал и Фанипольский городской Дом культуры. Здесь для почти сотни юных зрителей и их родителей развернулся настоящий праздник с конкурсами, викторинами и играми. Всего порядка 10 интерактивных площадок. Весь вечер был наполнен танцами, музыкой и весельем. Не обошлось без подарков и сладких сюрпризов.