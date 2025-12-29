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В Доме культуры Фаниполя устроили праздник в рамках марафона «Наши дети»

29 декабря 2025 14:13
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Благотворительный проект «Наши дети» вновь дарит праздник самым юным и нуждающимся в поддержке. Вот уже 30 лет теплый марафон заботы объединяет всю страну, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Точкой на карте доброго маршрута стал и Фанипольский городской Дом культуры. Здесь для почти сотни юных зрителей и их родителей развернулся настоящий праздник с конкурсами, викторинами и играми. Всего порядка 10 интерактивных площадок. Весь вечер был наполнен танцами, музыкой и весельем. Не обошлось без подарков и сладких сюрпризов.

В Доме культуры Фаниполя устроили праздник в рамках марафона «Наши дети»-2

Было очень интересно, праздник был веселый, впечатляющий. Приятно, что сюда позвали, что выдали подарки. Мне очень понравилось.

В Доме культуры Фаниполя устроили праздник в рамках марафона «Наши дети»-4

Жанна Скоповец, руководитель образцовой театрально-игровой студии «Жэўжыкі» Дома культуры Фаниполя:
Конкурсы, загадки, веселые игры, танцы не оставят равнодушным никого. Верьте в сказку, верьте в чудо, и оно свершится.

Ежегодно уже традиционный проект «Наши дети» дарит тепло тем, кто в нем особенно нуждается. Только в центральном регионе заботой и вниманием охватят более 200 тысяч ребят.

# Наши дети

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