Опрос: 44% жителей Польши заявили об ухудшении материального положения

Жители Польши затягивают пояса. Для них зимние праздники стали поводом оценить свое финансовое положение. Это следует из опроса, проведенного Национальным социологическим институтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 44 % поляков заявили, что за год их финансовое положение ухудшилось. Хотя еще месяц назад так считал 41 % опрошенных. В то же время, около трети респондентов боятся, что и в 2026 году материального благополучия ждать не придется. При этом 15 % признались, что вынуждены существенно сокращать расходы. И отказываться от покупок, которые могли себе позволить раньше.