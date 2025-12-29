Беларусь и ООН обозначили приоритеты сотрудничества на ближайшую пятилетку

Человеческое развитие и благополучие для всех, инклюзивная и устойчивая экономическая трансформация, чистая окружающая среда для обеспечения жизнедеятельности людей, а также основы для мира и развития. Эти приоритеты обозначены в рамочной программе сотрудничества Беларуси и ООН на ближайшую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.