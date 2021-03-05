Женский день, как показывает интернет-повестка, не всем приносит весеннюю легкость и радость. Telegram-адепты продолжают обсуждать очередные громкие заявления из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эфире СТВ рубрика «Негладко» и взгляд Юлии Артюх на ситуацию в интернете и за его пределами.
Юлия Артюх:
Спектакль окончен, гаснет свет. Западная постановка пьесы «Революция» с треском провалилась. Только одна актриса сошла с ума и продолжает играть уже после окончания, причем меняя сцену и декорации своих выступлений со скоростью света. Послушаем одно из последних.
Светлана Тихановская:
Имея такой круг уже связей на международной арене, я думаю, что я смогу быть полезна своей стране. Я, конечно, могу остаться в так называемой политике, строить эту политику.
Юлия Артюх:
Что? Она готова стать президентом? Света, ты серьезно? У тебя есть связи на международной арене? Так помоги парню из Польши, которому жить негде и есть не за что, у него астма и в коленях жидкость. Работы для него нет в Европе, хотя мы знаем, что работа есть, просто то, что предлагает гостеприимная Европа белорусским беженцам, ему не по нраву.
Юлия Артюх:
Ты думаешь, что президентство – это бессмысленная езда и болтовня с людьми, которым плевать на нашу страну? Невероятная дурость. И политика у нас «не так называемая», а реальная и жизни наши настоящие. Ты в какую игру там заигралась? Чего наупотреблялась? Той дряни, на которую твои связи хотят подсадить наших детей?
И это обоснованный вопрос. Помните выборы в парламент? Тогда на политической арене появились дети, возомнившие себя очень крутыми специалистами во всем – «Молодежный блок».
Юлия Артюх:
Приоритетными вопросами, да и, пожалуй, единственными в их программе была легализация легких наркотиков и упрощение наркотических статей, уменьшение ответственности по ним.
В период парламентской кампании они тоже устраивали спектакли на улицах, во время президентской кампании ходили с гробом по улице. Так вот, в этом «Молодежном блоке» лидером была девушка афробелоруска, зовут ее Алана Гебремариам. На секундочку, главная уполномоченная по делам молодежи в песочнице котлетной актрисы. Девушка много рассуждает о нравственности, при этом мы помним снимки в сети среди молодых людей в обличии, которое высоконравственным назвать сложно.
Юлия Артюх:
В интервью Алана рассказывала, что баллотируется, потому что хочет улучшить жизнь молодежи, говорила о любви к Беларуси и народу. Потом рассказывала, как ее папа ненавидит белорусов, потому что в юности его обижали. Вот что говорила сама Алана: «Дети оскорбляли и отца, и меня. Моя мама очень переживала за меня, поэтому всегда говорила: «Алана, ты не такая, как все». Она считает, что белорусы нетолерантны вообще, поэтому готовила меня к самому худшему, даже преувеличивала». Не находите противоречий? Или от любви до ненависти один шаг?
Юлия Артюх:
Это как Бабарико, да и все остальные десятками лет даже внимания не обращали на людей, которые живут рядом, а тут вдруг такая любовь проснулась к народу. Или все-таки к власти и деньгам, ради собственной выгоды?
Кстати, Азаренку на заметку про Алану – может, наградит и ее орденом Иуды?
Юлия Артюх:
Неостывшие змагары, специально к вашей невероятной весне и маршу боли законодатели пересмотрели Кодекс об административной ответственности, изменения уже вступили в силу. Теперь ответственность за несанкционированные митинги куда жестче. На подходе и обновленный Уголовный кодекс.
Будьте благоразумны, соблюдайте закон. Не портите больше лето, и цвет вашего настроения не будет синий.
Разглаживала складки общества с вами Юлия Артюх.
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