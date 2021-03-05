Прямой эфир

Президент Беларуси: Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли

05 марта 2021 15:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На территории мотовелозавода появится Минский технопарк. Такое решение озвучил Президент во время визита на предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства также пообщался с коллективом предприятия. Он на мотовелозаводе небольшой – чуть больше сотни сотрудников. И если людей, работающих на производстве, больше интересовала судьба их предприятия, то журналисты задавали вопросы преимущественно политического толка.

Александр Лукашенко: им надо раскачать народ. А как раскачать? Надо что-то найти против власти

Президент Беларуси: Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить.

И если бы я вам еще рассказал… Это уже Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластида. Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? Поэтому им надо сломать, а нам надо выстоять, и мы это сделаем.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Цветана, Шанель, Урмила. Названы самые популярные и редкие имена девочек в Минске
05 марта 2021 15:00

Цветана, Шанель, Урмила. Названы самые популярные и редкие имена девочек в Минске

«С этой двойней я уже окончательно поняла, что такое материнство». Белорусские женщины говорят о важном
05 марта 2021 14:55

«С этой двойней я уже окончательно поняла, что такое материнство». Белорусские женщины говорят о важном

«Ночь кино» в Минске. Что покажут в кинотеатре «Ракета» с 6 на 7 марта?
05 марта 2021 14:51

«Ночь кино» в Минске. Что покажут в кинотеатре «Ракета» с 6 на 7 марта?