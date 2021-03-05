Президент Беларуси: Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли

Глава государства также пообщался с коллективом предприятия. Он на мотовелозаводе небольшой – чуть больше сотни сотрудников. И если людей, работающих на производстве, больше интересовала судьба их предприятия, то журналисты задавали вопросы преимущественно политического толка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула. По периметру все постсоветские республики развалились, а вот эта Беларусь еще держится. Они ж прекрасно понимают, извините за нескромность мою, что держится в основном за счет того, что этот Лукашенко мешает. Поэтому его надо свалить.

И если бы я вам еще рассказал… Это уже Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластида. Кто специалист, тот знает. Это не Автуховича группа. Это уже новые. Хорошо, что их прикрыли. И там арсеналы. Зачем? Поэтому им надо сломать, а нам надо выстоять, и мы это сделаем.