«Чтобы рассказать реальную ситуацию». Наталья Кочанова встретилась с девушками-курсантами Беларуси

Курсанткам организовали экскурсию по зданию, ознакомили с музейной экспозицией об истории и деятельности Совета Республики. После чего представительниц прекрасной половины ждал конструктивный диалог с Натальей Кочановой. Разговор получился живым и непринужденным. Участники обсудили ситуацию в стране, задавали вопросы и вносили предложения по развитию молодежной политики. И, конечно, поздравили друг друга с предстоящим женским праздником.

Анастасия Савельева, курсант Могилевского института МВД Беларуси: Очень сильные эмоции, это во-первых. Попасть в это место – это уже большая честь. Это значит, что мы достойны посещения такого святого места, в котором создаются наши законы, которые мы должны чтить, уважать, понимать, а самое главное – их соблюдать и исполнять. Мы должны их охранять. Поэтому я считаю, что именно попав сюда, мы сможем понять, насколько это ценно, хрупко, и что нам нужно это защищать.

Виктория Якубовская, курсант Могилевского института МВД Беларуси: Очень хотелось увидеть ее именно вживую, потому что мы ее до этого видели только по телевизору, фотографии. Встреча очень понравилась. Все прошло в приятной атмосфере женской такой, в преддверии праздника.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень довольна. По возрасту это очень молодые и юные девушки, которые выбрали ну, для себя, по-моему, такую сложную, непростую профессию. Но вместе с тем я видела, с каким интересом они слушали, и мы беседовали. Сегодня проходят такие встречи, это уже традиционно было в нашей стране. Но сегодня жизнь показывает, что надо больше и чаще встречаться для того, чтобы рассказать реальную ситуацию, которая происходит в нашей стране, то, чем живут и работают наши люди.

Кроме того, очень важно, чтобы молодежь знала о работе госорганов в нашей стране, потому что… Вот почему мы приглашаем сюда, в Совет Республики, молодых ребят, которые с интересом, кстати, приходят, смотрят музейные экспозиции, которые есть в нашем Совете Республики, задают вопросы, знакомятся с тем, чем занимается верхняя палата Национального собрания Республики Беларусь. Это очень важно.