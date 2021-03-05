«Важные, серьёзные учения». Министры обороны Беларуси и России обсудили совместную систему противовоздушной обороны
Новости Беларуси. Министры обороны Беларуси и России обсудили совместную систему противовоздушной обороны двух стран. Переговоры Виктора Хренина и Сергея Шойгу 5 марта прошли в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министры рассмотрели план совместных мероприятий военного сотрудничества на 2021 год.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы впервые имеем программу стратегического партнерства на пять лет, как вы предложили – она утверждена. То, что мы расширили план сотрудничества до 160 мероприятий, то, что он приобрел сейчас более системную форму, и мы широким блоком туда включили сухопутные войска, более 40 мероприятий имеют и носят практическую направленность, в том числе направленные на подготовку к совместным стратегическим учениям «Запад-2021».
Сергей Шойгу, министр обороны России:
Важные, серьезные учения, учения, которые пройдут и на территории Беларуси, и у нас в стране. Тут мы, конечно, как и всегда, как и в прошлые года, рассчитываем на ваше самое активное и деятельное участие в этих учениях.
Понимаю, это у нас учения в рамках СНГ, в рамках ШОС, в рамках ОДКБ. Безусловно, Армейские игры международные, которые на сегодня становятся очень популярными. Расширяется количество стран, которые хотят принять в этом участие.
Также на переговорах стороны договорились о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих. Два центра будут расположены на территории России, третий – у нас, в Гродненской области. Кроме того, Сергей Шойгу пригласил белорусских коллег на международную конференцию по безопасности, которая пройдет в 2021 году.