Александр Лукашенко проведёт совещание о реализации исторической политики

Новости Беларуси. Первое большое совещание в 2022-м, который объявлен в стране Годом исторической памяти, проведет на тему реализации политики в этом направлении Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первое большое совещание в 2022-м, который объявлен в стране Годом исторической памяти, проведет на тему реализации политики в этом направлении Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворец Независимости приглашен широкий круг докладчиков. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», в списке глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и хорошо известные нашему телеканалу Игорь Марзалюк и Вадим Гигин. Также ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович.