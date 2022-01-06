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Александр Лукашенко проведёт совещание о реализации исторической политики

06 января 2022 08:02
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Новости Беларуси. Первое большое совещание в 2022-м, который объявлен в стране Годом исторической памяти, проведет на тему реализации политики в этом направлении Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко проведёт совещание о реализации исторической политики-1

Во Дворец Независимости приглашен широкий круг докладчиков. Как сообщает Telegram-канал «Пул Первого», в списке глава Администрации Президента Игорь Сергеенко и хорошо известные нашему телеканалу Игорь Марзалюк и Вадим Гигин. Также ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Игорь Сергеенко # Вячеслав Данилович # Игорь Марзалюк # Вадим Гигин # Фотофакт

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