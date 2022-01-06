«Пусть в эти святые дни мы храним мир в сердцах наших». Анонс интервью с митрополитом Минским и Заславским Вениамином

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:

Пусть в эти святые дни мы храним мир в сердцах наших, который принес Христос на землю, многократно преподавал в общении с учениками своими, заповедовал мир иметь в себе. Пусть этот мир пребывает в наших семьях, в нашем обществе, в трудовых коллективах. Пусть радость праздника вдохновляет нас на все доброе и полезное, чтобы мы с благодарностью относились к Богу. Свою любовь проявляли к ближним нашим, ради которых Господь и пришел на землю. Всем доброго здоровья, крепости сил, духовных и телесных, много добрых дел сделать в наступившем году.