«Пусть в эти святые дни мы храним мир в сердцах наших». Анонс интервью с митрополитом Минским и Заславским Вениамином

Новости Беларуси. О ценности праздника сегодня, моральных устоях в современном обществе рассказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он станет гостем итоговой программы «Неделя».
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:
Пусть в эти святые дни мы храним мир в сердцах наших, который принес Христос на землю, многократно преподавал в общении с учениками своими, заповедовал мир иметь в себе. Пусть этот мир пребывает в наших семьях, в нашем обществе, в трудовых коллективах. Пусть радость праздника вдохновляет нас на все доброе и полезное, чтобы мы с благодарностью относились к Богу. Свою любовь проявляли к ближним нашим, ради которых Господь и пришел на землю. Всем доброго здоровья, крепости сил, духовных и телесных, много добрых дел сделать в наступившем году.
В беседе затронули много тем. Так, Владыка озвучил свое видение проекта Конституции, а также поделился мнением относительно миграционного кризиса на белорусско-польской границе.
Полную версию интервью смотрите в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя» 9 января в 19:30.