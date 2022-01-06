«Нет среди наших рядов места предательству и разгильдяйству». В Климовичах открыли новое здание прокуратуры

Новости Беларуси. Прокуратура Беларуси продолжает работу по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа, а государство, в свою очередь, создает условия для комфортной работы сотрудников ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Климовичах открыли новое здание прокуратуры. На церемонии присутствовали представители надзорного ведомства, в том числе и генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Строительство длилось полгода. Сейчас это двухэтажное здание, оборудованное с учетом современных технологий. В нем созданы комфортные условия для личного приема граждан, в том числе людей с ограниченными физическими возможностями. Одним из торжественных моментов стало награждение лучших сотрудников. Так, трем работникам объявлены благодарности генерального прокурора, четверо награждены юбилейными медалями.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Наше государство не жалеет ни сил, ни средств для того, чтобы укрепить в прямом смысле слова обороноспособность системы органов обеспечения национальной безопасности. Но и с другой стороны, те, кто носят погоны, кто стоит на страже правопорядка, безопасности, должны понимать, что нет среди наших рядов места предательству и разгильдяйству.