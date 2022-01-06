«Даёт текст и спрашивает, хватит ли мне 5 минут». Александра Гайдук рассказала, как попала в кино

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Александра Гайдук, певица, актриса. Юлия Артюх, СТВ:

Как попали в кино? Вы ходили на кастинги, вас кто-то порекомендовал? Или, может, через сладкое место на теле?

Александра Гайдук, певица, актриса:

Существует такое, я бы даже не сказала, что это предубеждение. Это действительно имеет место быть, потому что есть такое выражение, которое у всех на устах, что в кино можно попасть только через постель. В моей ситуации и в моем случае это как раз исключение из правил. Когда я получила актерское образование, чего мне не хватало, мне очень хотелось. Я отучилась в Москве у Панина. Я понимала, что это не означает, что завтра вдруг меня пригласят сниматься в сериал или в фильм какой-то, мне нужно еще продюсерскую работу провести над собой и в плане коммуникации с этой сферой. Я со сферой кино в большей степени была связана по кинофестивалям как ведущая концерта, как певица. Поэтому я на тот момент обладала каким-то определенным кругом знакомств, хороших, добрых отношений, человеческих с режиссерами, с появившимися на тот момент продюсерами, с актерской средой. Наверное, это мне тоже сильно помогло. Забавная история. Концерт в Москве ко Дню милиции. Я помню, как я закончила, села за руль, по Кутузовскому проспекту уже выезжала в сторону Минска. И тут раздается звонок из «Мосфильма». Говорят: «Здравствуйте, Александра?» Я говорю: «Да». Говорят: «Знаете, ваш телефон нам дал главный редактор такой-то программы на таком-то канале. Мы ищем актрису для фильма для еще одного канала. Сейчас режиссер приехал в студию. Вы бы не могли приехать на пробы?» А я уже выезжаю в сторону Минска. Я через двойную сплошную на Кутузовском разворачиваюсь и говорю: «Да, я тут рядом езжу, конечно, сейчас». И так интересно получилось, я приезжаю, там продюсер проекта, режиссер достаточно взрослый и опытный. Дает мне текст и спрашивает, хватит ли мне пяти минут. Там сцена, ее надо выучить, профессиональную память никто не отменял. Очень быстро я включаюсь в процесс, у нас происходят пробы в этом кабинете, я ему все читаю. Он говорит: «Вы знаете, мне просто прислали ваши фотографии, мне было важно вживую почувствовать вашу энергию». Я как раз играла телевизионную ведущую, новостную, такая редкостная стерва в кадре. Сериал «Одиссея сыщика Гурова». В главной роли там у нас Маховиков, то есть у нас там с ним интересная и романтическая история завязалась в кино, не за кадром.

Юлия Артюх:

А какой образ ближе вам? Вы играли роли и провинциалки, и женщины со стервозным характером. Что ближе? Что больше нравится? В какой роли комфортнее себя ощущаете? Александра Гайдук:

Я бы не сказала комфортнее, я бы сказала интереснее. Всегда интересно играть не себя. Всегда отрицательные персонажи, характерные, для меня более интересны. Юлия Артюх:

Какая роль больше всего запомнилась?

Александра Гайдук:

Недавно был фильм, там такой очень яркий персонаж, характерный. Называется «Некрасивая подружка». В общем, меня там пытаются убить, пытаются сделать мне пластическую операцию, меня бросил мой любимый мужчина. В процессе этого моего общения со всем персоналом медицинского центра идет расследование. Все интриги вокруг меня закручены. Но когда я встречаю там хирурга, в которого влюбляюсь, его играет Сигов, кстати. У нас там актерский состав еще тот был. Володя Янковский снимал этот фильм. И я влюбляюсь в него и понимаю, что мне не нужна никакая операция, что от многих вещей в жизни можно отказаться, а я играю очень известную артистку, взбалмошный характер. Я понимаю, что самое главное для женщины, чтобы тот самый твой человек был рядом, чтобы он смотрел на тебя взглядом, полным восхищения и невероятной нежности. Чтобы ты понимала, что этот тот мужчина, который не для себя, который способен отдавать. Юлия Артюх:

Сейчас сердце Александры Гайдук свободно?