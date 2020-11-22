Александр Лукашенко посетил «Гомсельмаш». О чём Президент говорил с руководством и работниками предприятия?

Новости Беларуси. Лучшая иллюстрация нашей многовекторности – белорусский красавец «Полесье». Его знают и в России, и в Европе, и в Южной Америке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

Мини-копия этого чудо-комбайна займет почетное место во Дворце Независимости как еще одна иллюстрация нашей независимости. Это к вопросу о том, что «Гомсельмаш» в 90-е сохранили, хотя были и те, кто убеждал в другом. А сегодня еще и приумножили. Это, например, о выходе на африканский рынок, о котором тоже говорил Президент в Гомеле в пятницу. Впрочем, разговор был не только о машиностроении и рынках сбыта. Евгений Пустовой продолжит тему.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Эта фотография – отражение политики Президента Лукашенко. Рядом с людьми труда о насущном. Годы прошли, а глава государства все так же с людьми.

– От нас с тобой?

– Ради бога! От вас – можно.

– Не ревнуешь?

– Нет.

– Как вас зовут?

– Ирина.

– Вот, Ира, тебе от меня и от него.

– Спасибо!

Правда, теперь в руках аграриев не косы и вилы, а современная техника, белорусская и уже отшлифованная до лоска легендарной GS12. Но с чего стартовали, забывать не стоит. Идея своего комбайна родилась в поле у деревни Чистые Лужи. Александр Лукашенко: столкнулся с тем, что хлеб убрать нечем. И тогда приняли решение – будем делать свой комбайн Сейчас за сутки в тираж выходит по 12 машин. До конца 2020 года заказчики ждут 300 комбайнов, а в будущем похожие объемы необходимы будут уже ежемесячно. Контракты уже заключены. Успел новый директор и старые запасы в три раза разгрузить.

Евгений Пустовой:

А говорят, Лукашенко директорат не умеет выбирать. О ситуации в стране, соцподдержке и перспективах экономики. Главное о визите Александра Лукашенко на «Гомсельмаш» Сейчас разворачиваются на рынках стран Африки. 20 единиц в Зимбабве, там уборочная в разгаре, на очереди Нигерия. Стараются не сбавлять обороты на полях Кубани (а в России ведь свой сельмаш есть). Держат марку на нивах Казахстана. Выход один – постоянное развитие.

Сергей Федорович, генеральный конструктор научно-технического центра комбайностроения ОАО «Гомсельмаш»:

В течение 5-7 лет мы стараемся выдать либо новую продукцию, либо усовершенствовать значительно те образцы техники, которые мы раньше поставили, которые хорошо аграрии знают. Это направление совершенствования той продукции, которую выпускаем, и одновременное продвижение на рынок новой модели – это основная наша работа, которая была на протяжении последних лет. Я думаю, что она будет и дальше оставаться, потому что так развивается сегодня в целом мировое сельхозмашиностроение.

Сергея Федоровича Президент вспоминал несколько раз. Есть за что: созданы десятки моделей и сотни модификаций, а к ним любой двигатель под заказ – хоть Volvo, хоть Mercedes. А на первом в мире газомоторном комбайне увеличат объем бака.

Сергей Федорович:

Комбайны 5-го класса – это комбайны КЗС-10. То же самое, мы сделаем обновление более современное, более богатую комплектацию. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну, этот у нас эксплуатируется. Сергей Федорович:

Эксплуатируется, да. Это комбайны как раз 5-6-го класса. Это самые распространенные комбайны, которые мы сегодня выпускаем.

Александр Лукашенко:

А этот в час сколько выдаст? Сергей Федорович:

Этот в час дает где-то 15-16 тонн.

Президенту на слайдах показали будущие модели и воплощенную модель будущего – самоходный комбайн. Система сама контролирует качество уборки. Евгений Пустовой:

А сколько раз власти критиковали за то, что носятся с такими вот заводами. За то, что поддерживают предприятия. Деньги – это не все, для Александра Лукашенко все же главное – люди.

Александр Лукашенко:

Сколько в холдинге, тысяч 12? Больше? Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:

13,5. Александр Лукашенко:

13,5 тысячи народу. Умножь как минимум на четыре – под 80 тысяч людей кормится от этого. Вот и пожалуйста, все протесты и все перемены – давайте закроем, давайте продадим, навошта яны нам патрэбны? Вот навошта? 80 тысяч человек живет и кормится. Да, где-то небольшая избыточность есть численности. Но слушайте, люди уходят на пенсии, просто кто-то увольняется и переходит на другие предприятия. Надо естественным образом сокращаться, нельзя выкидывать людей на улицу.

Десятки тысяч – это статистика, отдельный человек – это судьба. Для маляра Ирины Гракун «Гомсельмаш» и место работы, и залог развития социалки.

Ирина Гракун, маляр ОАО «Гомсельмаш»:

Хорошо себя чувствует семейный бюджет, заработать удалось за лето всем. Кто хотел, тот заработал. Евгений Пустовой:

Конечно, красить комбайн – это не маникюр делать, но многодетная мама везде успевает. Это отметил и Президент, отвечая на ее вопрос о поддержке многодетных семей.

Ирина Гракун:

Читали в прессе, что хотят для многодетных мам ввести поправки в Трудовой кодекс: сократить с 8 часов рабочего дня на 7-часовой рабочий день. Как вы на это смотрите? Александр Лукашенко:

Ирина, а ты что, многодетная мама? Ирина Гракун:

Да, трое детей.

Александр Лукашенко:

Непохоже. Ирина Гракун:

Спасибо.

Александр Лукашенко:

Нет, я искренне говорю. Были такие предложения, но я вам скажу, как я это понимаю. И мы в первом приближении касались этого вопроса совсем недавно. Я был инициатором поддержки многодетных мам, многодетных семей, потому что самая большая проблема для нас сегодня – это не «Гомсельмаш» и даже не COVID-пандемия, мы это пройдем, не волнуйтесь, всех вылечим. Самая большая проблема – это население (читайте здесь). Если мы сейчас не родим двоих-троих, каждая женщина не родит… Мы все время как Европа, как Россия, Украина за год почти 200 тысяч потеряла, вот только что я прочитал информацию. Идет падающее население, жить некому будет через полвека. А через сто лет точно аборигены какие-то будут бродить здесь. Поэтому надо, чтобы рожали.

Политику Президента поддерживают заводчане. В самые жаркие дни по вечерам после работы они выходили на митинг «За Беларусь!»

Евгений Пустовой:

Если бы мятеж в августе удался, к ноябрю 90-летний «Гомсельмаш» или продали, или обанкротили. Приватизация – это фетиш так называемой несостоявшейся новой Беларуси. В нашей Беларуси думают не о невероятных переменах, а о чаяниях простых людей. Александр Лукашенко, посещая «Гомсельмаш»: деньги, которые государство потратило на вас, не ушли в песок. Вы молодцы