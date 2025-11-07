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Сражаются около 40 команд! Как под Минском проходит IV чемпионат по колке дров среди СМИ

07 ноября 2025 11:30
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Мастер-классы, звездные гости и невероятная атмосфера. В Минском районе на берегу озера Вяча проходит IV чемпионат по колке дров среди журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сражаются около 40 команд! Как под Минском проходит IV чемпионат по колке дров среди СМИ-2

В 2025 году спортивное состязание объединило рекордное количество участников. За победу борются около 40 команд. Это не только представители СМИ, но и пресс-служб, а также блогеры. Сильнейших определяют в таких дисциплинах, как «Переруб бревна топором», «Колка дров по-Президентски», эстафеты «Одним ударом!» и «Проверка на прочность». Команда СТВ участвует в каждой из них. И уже показала достойные результаты.

Сражаются около 40 команд! Как под Минском проходит IV чемпионат по колке дров среди СМИ-4

Олег Шапель, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Это просто отличный праздник, прекрасная команда. У нас сегодня приехало огромное количество наших сотрудников, очень благодарен им, которые просто поддерживают. Классная такая атмосфера.

Сражаются около 40 команд! Как под Минском проходит IV чемпионат по колке дров среди СМИ-6

Наталья Юнаш-Михайлик, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:
Дрова рубить очень сложно. Знаете, когда, особенно, у тебя 7 колодок, ты понимаешь, что вначале еще силы есть на адреналине, на драйве. Слышишь поддержку команды, но в середине, как будто тебя силы покидают. И тут уже на волевых качествах идешь.

В этом году в чемпионате по колке дров впервые принимает участие объединенная команда блогеров. Сегодня они пилят не только контент, но и дрова. К состязанию готовились не один месяц.

Сражаются около 40 команд! Как под Минском проходит IV чемпионат по колке дров среди СМИ-8

Александра Гурская, блогер:
Я пересмотрела все видео, которые были на YouTube, там, где Александр Григорьевич рассказала, как правильно колоть. Мы именно так тренировались, по этой системе шли, и как бы у нас все получилось. Она действительно работает, я точно могу сказать, работает.

Сражаются около 40 команд! Как под Минском проходит IV чемпионат по колке дров среди СМИ-10

Никита Мандик, блогер:
Я считаю, что это вообще отличная была идея. Тем, кто придумал такой чемпионат низкий поклон. Потому что, он объединяет не только людей всей страны, да, он еще дает возможность посоревноваться и посоревноваться в дружеской атмосфере.

Обширная программа не только для участников, но и гостей. Все желающие могут принять участие в мастер-классах от опытных лесорубов, а также в конкурсах и семейной эстафете.

# СМИ Беларуси

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