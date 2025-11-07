Сражаются около 40 команд! Как под Минском проходит IV чемпионат по колке дров среди СМИ

Мастер-классы, звездные гости и невероятная атмосфера. В Минском районе на берегу озера Вяча проходит IV чемпионат по колке дров среди журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году спортивное состязание объединило рекордное количество участников. За победу борются около 40 команд. Это не только представители СМИ, но и пресс-служб, а также блогеры. Сильнейших определяют в таких дисциплинах, как «Переруб бревна топором», «Колка дров по-Президентски», эстафеты «Одним ударом!» и «Проверка на прочность». Команда СТВ участвует в каждой из них. И уже показала достойные результаты.

Олег Шапель, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

Это просто отличный праздник, прекрасная команда. У нас сегодня приехало огромное количество наших сотрудников, очень благодарен им, которые просто поддерживают. Классная такая атмосфера.

Наталья Юнаш-Михайлик, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Дрова рубить очень сложно. Знаете, когда, особенно, у тебя 7 колодок, ты понимаешь, что вначале еще силы есть на адреналине, на драйве. Слышишь поддержку команды, но в середине, как будто тебя силы покидают. И тут уже на волевых качествах идешь.



В этом году в чемпионате по колке дров впервые принимает участие объединенная команда блогеров. Сегодня они пилят не только контент, но и дрова. К состязанию готовились не один месяц.

Александра Гурская, блогер:

Я пересмотрела все видео, которые были на YouTube, там, где Александр Григорьевич рассказала, как правильно колоть. Мы именно так тренировались, по этой системе шли, и как бы у нас все получилось. Она действительно работает, я точно могу сказать, работает.