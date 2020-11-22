Майор милиции запаса: «Колоссальная нагрузка легла на органы внутренних дел в связи с этими событиями»

Новости Беларуси. Оскорбления, угрозы и даже нападения. Давление, под которым сейчас оказались многие стражи порядка и их семьи, переходит всякие границы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И пока одни изо всех сил стараются расколоть общество, другие точно знают, что в борьбе с радикалами нельзя сделать ни шагу назад.

Настоящую цену спокойствию и безопасности знает герой этого репортажа. Владимир Волков – майор милиции запаса – написал песню в поддержку своих бывших коллег (хотя бывших в данном случае не бывает) и в честь всех сотрудников особых подразделений.

Владимир Волков, майор милиции запаса:

Эта песня, можно сказать, следствие такой истории (смотрите в видеоматериале). Я сам сотрудник милиции в прошлом, командир взвода патрульной службы в Осиповичах. И по долгу службы часто приходилось контактировать с ОМОНом. И я благодарен судьбе за то, что она свела меня с могилевским ОМОНом. «Я очень переживаю за ситуацию в Беларуси» В начале 2000-х родилась моя первая песня, потом были еще. Я очень переживаю за ситуацию в Беларуси, как, собственно говоря, большинство наших граждан. Поэтому все это переживаю.

Я работаю в Минском метрополитене, в службе безопасности. И все, что происходит в Минске, особенно по выходным, проходит на моих глазах. Я вижу, какие неудобства причиняются людям, вижу, какой ущерб причиняется городу, вижу, какой накат идет на сотрудников ОМОН в интернете. А ведь они же тоже являются чьими-то детьми, мужьями, отцами. Они тоже являются гражданами Республики Беларусь. Они давали присягу на верность родине и просто сейчас выполняют свой служебный долг. Я попытался это все вложить в свои стихи. «Колоссальная нагрузка легла на органы внутренних дел в связи с этими событиями» Колоссальная нагрузка легла на органы внутренних дел в связи с этими событиями, особенно, конечно же, на подразделения ОМОНа, потому что они в первую очередь стоят на улицах и охраняют общественный порядок.

Не буду говорить, кому это выгодно, но я глубоко уверен, что простым, обыкновенным нашим белорусам это не нужно абсолютно. В данном случае сотрудники ОМОНа, если говорить о них, стоят на рубеже между добром и злом. И нам как обычным гражданам нужно понимать одно: они такие же люди, такие же белорусы. Милиция (и в частности ОМОН) и народ должны быть вместе. И они вместе, потому что сотрудники ОМОНа в первую очередь охраняют общественный порядок и защищают людей. Нарушается общественный порядок. ОМОНу и милиции это не нужно Ну а эти все воскресные акции и другие акции очень опасны, потому что нарушается общественный порядок, потому что сейчас проявляется агрессия. Я считаю, что ОМОНу и милиции это не нужно. Они крайне устали тоже, я так думаю. И их тоже ждут дома их родные и близкие, их дети. Поэтому надеюсь, что скоро это все прекратится.

Когда находишься в таких знаковых местах, как мемориал погибшим сотрудникам органов внутренних дел, особенно болит душа и особенно чувствуешь гордость – гордость за нашу милицию, за тех людей, которые, не жалея себя, отдали свои жизни для защиты людей. Поэтому хочется, чтобы у нас меньше было таких мемориалов.