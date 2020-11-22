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Общий стаж – 200 лет. Именно столько одна семья работает на «Гомсельмаше»

22 ноября 2020 17:50
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Новости Беларуси. История предприятия – это история каждой отдельной семьи. На «Гомсельмаше» полсотни трудовых династий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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У семьи Швед общий стаж – более двух столетий.

Общий стаж – 200 лет. Именно столько одна семья работает на «Гомсельмаше»-1

Иван Швед, председатель профсоюзного комитета ОАО «Гомсельмаш»:
Это трудовая династия. Но это говорится о ближайших родственниках. Вообще, если посчитать, здесь у меня кто работал? Бабушка, дедушка, я, жена, сын, дочь, шесть племянников сегодня работают, четыре племянницы, брат работал и так далее. Это уже не 200, это гораздо больше лет.

А внуки?

У меня внуку еще только третий годик, он готовится к тому, чтобы работать на «Гомсельмаше».

# Предприятия Беларуси # общество # Иван Швед # Фотофакт

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