Общий стаж – 200 лет. Именно столько одна семья работает на «Гомсельмаше»

Иван Швед, председатель профсоюзного комитета ОАО «Гомсельмаш»:

Это трудовая династия. Но это говорится о ближайших родственниках. Вообще, если посчитать, здесь у меня кто работал? Бабушка, дедушка, я, жена, сын, дочь, шесть племянников сегодня работают, четыре племянницы, брат работал и так далее. Это уже не 200, это гораздо больше лет.

А внуки?

У меня внуку еще только третий годик, он готовится к тому, чтобы работать на «Гомсельмаше».