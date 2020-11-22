Общий стаж – 200 лет. Именно столько одна семья работает на «Гомсельмаше»

Новости Беларуси. История предприятия – это история каждой отдельной семьи. На «Гомсельмаше» полсотни трудовых династий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко посетил «Гомсельмаш». О чём Президент говорил с руководством и работниками предприятия?
У семьи Швед общий стаж – более двух столетий.
Иван Швед, председатель профсоюзного комитета ОАО «Гомсельмаш»:
Это трудовая династия. Но это говорится о ближайших родственниках. Вообще, если посчитать, здесь у меня кто работал? Бабушка, дедушка, я, жена, сын, дочь, шесть племянников сегодня работают, четыре племянницы, брат работал и так далее. Это уже не 200, это гораздо больше лет.
А внуки?
У меня внуку еще только третий годик, он готовится к тому, чтобы работать на «Гомсельмаше».