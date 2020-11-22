Акции протеста 22 ноября в Минске: правоохранители полностью контролировали ситуацию

Игорь Позняк, СТВ:

В Минске 22 ноября состоялись очередные бродилки. Правда, по количеству они оказались ну совсем далеки от того, на что, вероятно, рассчитывали кураторы и к чему призывали в экстремистских Telegram-каналах.

По их планам толпа должна была прийти к площади Независимости. По итогу протестующим не удалось даже выбраться за пределы своих районов. Правоохранители ситуацию полностью контролировали, хотя нарушители всячески провоцировали, выходили на проезжую часть, хамили и оскорбляли. Тем не менее, в очередной раз планы организаторов провалились.