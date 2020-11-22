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Акции протеста 22 ноября в Минске: правоохранители полностью контролировали ситуацию

22 ноября 2020 17:27
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Игорь Позняк, СТВ:
В Минске 22 ноября состоялись очередные бродилки. Правда, по количеству они оказались ну совсем далеки от того, на что, вероятно, рассчитывали кураторы и к чему призывали в экстремистских Telegram-каналах.

По их планам толпа должна была прийти к площади Независимости. По итогу протестующим не удалось даже выбраться за пределы своих районов. Правоохранители ситуацию полностью контролировали, хотя нарушители всячески провоцировали, выходили на проезжую часть, хамили и оскорбляли. Тем не менее, в очередной раз планы организаторов провалились.

Акции протеста 22 ноября в Минске: правоохранители полностью контролировали ситуацию-1

Игорь Позняк:
Но поражает другое: за границей очередное шествие назвали маршем против фашизма. И при этом используется символика нацистских пособников и палачей белорусского народа в годы войны. Видимо, на улицу выходят все те, кто принципиально в школе прогуливает уроки истории.

# Акции протеста # общество # Игорь Позняк # Фотофакт

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