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Молодёжная сборная Беларуси по хоккею победно стартовала на международном турнире Кубок Будущего

07 ноября 2025 11:56
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Сборная Беларуси по хоккею, составленная из исполнителей до 20 лет победно стартовала на традиционном международном турнире Кубок Будущего в Санкт-Петербурге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Андрея Михалева встречались со сверстниками из Казахстана. Наши парни вышли вперед на 14-й минуте усилиями Евгения Авраменко, на старте третьего периода Олег Хомченко удвоил перевес отечественной команды. А под занавес противостояния за нашу молодежку отличился Никита Ходорович, соперники нанесли один точный бросок. Победа – 3:1. Через 15 минут белорусы встретится с Россией-U18.

# Хоккей Беларуси

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