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Две награды завоевали белорусы в четвертый день юниорского чемпионата Европы по боксу

07 ноября 2025 11:58
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Две награды завоевали белорусы в четвертый соревновательный день юниорского чемпионата Европы по боксу, который проходит в столице Армении, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Кирилл Горбатенко в категории до 80 килограммов поднялся на третью ступень пьедестала. Такой же результат показал и Андрей Румянцев в весе до 86 кг. Парни потерпели неудачи в полуфиналах и стали обладателями бронзовых медалей, поскольку бои за третье место на турнире не проводятся. Кроме того Станислав Жилянин вышел в финалы континентального форума. Поединки за золото пройдут в Ереване 10 ноября.

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