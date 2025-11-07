Премьер Греции выступил за запрет поставок газа из РФ в ЕС через Турцию

На энергетическом форуме в Афинах премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил за запрет на поставку в ЕС российского газа, включая транзит по «Турецкому потоку», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Греция может превратиться в ключевой хаб для альтернативных поставщиков, и выступил с предложением создать «вертикальный коридор» из Греции в Украину.

В настоящий же момент газ в страну поставляется через болгарскую систему, а также из Азербайджана и в виде СПГ по морю. ЕС намерен запретить импорт газа из России с 2028 года, а с 2026 года – новые краткосрочные контракты. Европейский парламент предложил перенести этот срок на 2027 год.

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