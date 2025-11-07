ЕС объявит об ужесточении визовых правил для россиян 7 ноября

Евросоюз решил ужесточить правила выдачи многократных виз россиянам. Об этом пишет ТАСС.

По сообщению Министерства иностранных дел Финляндии, о введении новых мер будет официально сообщено в пятницу 7 ноября.

Хотя подробности пока не раскрываются, ожидается, что будут сделаны исключения.

Ранее сообщалось, что ЕС уже ограничил выдачу многократных туристических виз российским гражданам и разрабатывает дополнительные меры по сокращению потока российских туристов. Новые нормы могут вступить в силу в ближайшие дни.

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