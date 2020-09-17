Александр Лукашенко: «Я был категорически против, чтобы сегодня в наши дворы в Минске пришла эта беда»

Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» прошел женский форум «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Знайте, что я не агрессор, я очень мирный человек»
Новости Беларуси. 17 сентября на площадке «Минск-Арены» прошел женский форум «За Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Знайте, что я не агрессор, я очень мирный человек»
Формат форума предполагает обмен мнениями, потому на сцену поднимались женщины, которые много сделали для той Беларуси, в которой мы живем.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я старался в нашей стране сделать так, чтобы мы все были друзьями, чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы заботились друг о друге. Я был категорически против, чтобы сегодня в наши дворы в Минске пришла эта беда. Они ее хотят бросить в наши квартиры. Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы.