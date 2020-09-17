Александр Лукашенко: «Я был категорически против, чтобы сегодня в наши дворы в Минске пришла эта беда»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я старался в нашей стране сделать так, чтобы мы все были друзьями, чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы заботились друг о друге. Я был категорически против, чтобы сегодня в наши дворы в Минске пришла эта беда. Они ее хотят бросить в наши квартиры. Я не хочу, чтобы моя страна воевала. Тем более я не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы.