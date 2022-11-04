Прямой эфир

Александр Лукашенко официально запустил производство БНБК

04 ноября 2022 09:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Президент Беларуси принял участие в церемонии официального запуска производства комбикормов и аминокислот Белорусской национальной биотехнологической корпорации в Пуховичском районе, сообщает БЕЛТА.

До настоящего момента БНБК работала в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Заводы показали хороший результат, в том числе и финансовый.

На предприятии состоялась торжественная церемония запуска производства. Символическую кнопку пуска вместе с главой государства нажали первый вице-премьер Николай Снопков, помощник Президента Александр Косинец, посол Китая в Беларуси Се Сяоюн и генеральный директор БНБК Даниил Урицкий.

На церемонию были приглашены трудовые коллективы и строители биотехнологической корпорации.

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Николай Снопков # Александр Косинец # Се Сяоюн # Даниил Урицкий # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Белагропромбанк запустил стартап-марафон для поддержки бизнеса! Победитель получит специальный грант
04 ноября 2022 09:16

Белагропромбанк запустил стартап-марафон для поддержки бизнеса! Победитель получит специальный грант

Эффективные упражнения для похудения. Фитнес-тренер показала универсальный комплекс
04 ноября 2022 08:33

Эффективные упражнения для похудения. Фитнес-тренер показала универсальный комплекс

От -3 до +12°C, будет дождливо. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября
04 ноября 2022 08:18

От -3 до +12°C, будет дождливо. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября