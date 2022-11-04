Эффективные упражнения для похудения. Фитнес-тренер показала универсальный комплекс

Здоровый образ жизни, физические нагрузки, сбалансированное питание и интерес к жизни – это основа красоты и хорошего самочувствия. Предлагаем обратить внимание на советы от фитнес-тренера. Комплекс упражнений универсальный.
Здоровый образ жизни, физические нагрузки, сбалансированное питание и интерес к жизни – это основа красоты и хорошего самочувствия. Предлагаем обратить внимание на советы от фитнес-тренера. Комплекс упражнений универсальный.
Александра Зайцева, фитнес-тренер:
Для того чтобы похудеть, нужно все-таки прибавить 10 тысяч шагов. А упражнения мы будем делать, чтобы укрепить мышечный скелет и внести здоровую привычку – заниматься спортом. В комплексе будет три упражнения.
Первое упражнение – выпады. Ставим колено перпендикулярно полу, не выводим его вперед. Держимся за опору, помогая себе немножко руками. Можно ногу поставить на пол, можно держать ее на весу. Сделали движение тазом назад, вниз и поднимаемся вверх, колено до конца не разгибаем.
Второе упражнение – отжимания.
Александра Зайцева:
Ложимся полностью на живот, с узкой постановкой рук. Локти у нас проходят вдоль корпуса. Поднимаемся вверх. Локти до конца не выпрямляем. Если стало легко, отжиматься можно с колен либо с ног.
Завершаем все обратными отжиманиями на трицепс – заднюю поверхность руки.
Александра Зайцева:
Берем любую платформу устойчивую, сводим лопатки, локти у нас сзади. Опускаемся немножко вниз и, выдавливая ладошкой поверхность, поднимаемся. До конца локти не выпрямляем.
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