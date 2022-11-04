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Эффективные упражнения для похудения. Фитнес-тренер показала универсальный комплекс

04 ноября 2022 08:33
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Здоровый образ жизни, физические нагрузки, сбалансированное питание и интерес к жизни – это основа красоты и хорошего самочувствия. Предлагаем обратить внимание на советы от фитнес-тренера. Комплекс упражнений универсальный.

Эффективные упражнения для похудения. Фитнес-тренер показала универсальный комплекс-1

Александра Зайцева, фитнес-тренер:
Для того чтобы похудеть, нужно все-таки прибавить 10 тысяч шагов. А упражнения мы будем делать, чтобы укрепить мышечный скелет и внести здоровую привычку заниматься спортом. В комплексе будет три упражнения.

Эффективные упражнения для похудения. Фитнес-тренер показала универсальный комплекс-4

Первое упражнение выпады. Ставим колено перпендикулярно полу, не выводим его вперед. Держимся за опору, помогая себе немножко руками. Можно ногу поставить на пол, можно держать ее на весу. Сделали движение тазом назад, вниз и поднимаемся вверх, колено до конца не разгибаем.

Второе упражнение – отжимания.

Эффективные упражнения для похудения. Фитнес-тренер показала универсальный комплекс-7

Александра Зайцева:
Ложимся полностью на живот, с узкой постановкой рук. Локти у нас проходят вдоль корпуса. Поднимаемся вверх. Локти до конца не выпрямляем. Если стало легко, отжиматься можно с колен либо с ног.

Завершаем все обратными отжиманиями на трицепс – заднюю поверхность руки.

Эффективные упражнения для похудения. Фитнес-тренер показала универсальный комплекс-10

Александра Зайцева:
Берем любую платформу устойчивую, сводим лопатки, локти у нас сзади. Опускаемся немножко вниз и, выдавливая ладошкой поверхность, поднимаемся. До конца локти не выпрямляем.

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# Фитнес # общество # Александра Зайцева # Валерия Яскевич # Фотофакт

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