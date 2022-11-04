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От -3 до +12°C, будет дождливо. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября

04 ноября 2022 08:18
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Туманной и дождливой выдалась для белорусов эта неделя. Наша страна находилась под влиянием как холодных воздушных масс в восточных регионах, так и теплых по западу Беларуси. Днем столбики термометров поднимались до +5 °C по северо-востоку до +14 °C по юго-западу.  

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

В предстоящие дни ожидается неустойчивый характер погоды. Фронтальные разделы принесут все новые порции осадков, а температурный фон будет довольно контрастный. В воскресенье, 6 ноября, ночью и днем пройдут дожди. Днем будет +3...+9 °C, а по юго-западу до +10 °C.  

От -3 до +12°C, будет дождливо. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября-1

Неустойчивая с дождями погода сохранится и в первой половине следующей недели. В понедельник, 7 ноября, во многих районах Беларуси пройдут дожди. Местами по стране возможен туман. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 0...+7 °C, а по востоку при прояснениях до -2 °C. Днем столбики термометров зафиксируют отметки +4...+10 °C. 

В Москве +2°C, в Мадриде +21°C. О погоде в Европе на неделю с 7 по 13 ноября читайте здесь.

Во вторник, 8 ноября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах сгустится туман. Температура воздуха ночью будет 0...+7 °C, а днем +5...+12 °C.  

В среду, 9 ноября, местами по стране прогнозируются кратковременные дожди. Ночью температура воздуха составит +1...+7 °C, а днем +6...+12 °C.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

От -3 до +12°C, будет дождливо. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября-4

От -3 до +12°C, будет дождливо. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября-6

От -3 до +12°C, будет дождливо. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября-8

От -3 до +12°C, будет дождливо. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября-10

От -3 до +12°C, будет дождливо. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября-12

От -3 до +12°C, будет дождливо. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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