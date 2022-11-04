От -3 до +12°C, будет дождливо. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября

Туманной и дождливой выдалась для белорусов эта неделя. Наша страна находилась под влиянием как холодных воздушных масс в восточных регионах, так и теплых по западу Беларуси. Днем столбики термометров поднимались до +5 °C по северо-востоку до +14 °C по юго-западу.

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

В предстоящие дни ожидается неустойчивый характер погоды. Фронтальные разделы принесут все новые порции осадков, а температурный фон будет довольно контрастный. В воскресенье, 6 ноября, ночью и днем пройдут дожди. Днем будет +3...+9 °C, а по юго-западу до +10 °C.