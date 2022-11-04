Белагропромбанк запустил стартап-марафон для поддержки бизнеса! Победитель получит специальный грант

Тысячи инновационных идей, сотни талантливых бизнесменов, десятки профессиональных коучей и только один шанс воплотить заветную мечту. Вырастить бизнес за девять месяцев? Легко! Стартап-марафон Белагропромбанка – вызов самому себе. 1 марта 2022-го флагманский проект начинает свою историю и запускает самый масштабный в республике конкурс молодых предпринимателей.

Виктория Барисевич, менеджер управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:

Стартап-марафон Белагропромбанка – это тоже своего рода стартап. Наш проект поддержали ключевые участники формируемой сети поддержки предпринимательства и развития инновационного предпринимательства в Беларуси. Это были Министерство экономики Республики Беларусь, Комитет по науке и технологиям, Белорусский инновационный фонд, технопарки, инкубаторы.

Дмитрий Крупский, начальник управления экономики инновационной деятельности Министерства экономики Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы мы просто-напросто смогли выстроить некую систему, завязанную в сеть, которая позволяла бы на всех этапах становления любого стартапа получить необходимую консультационную, обучающую, финансовую помощь. Чтобы мы выстроили некий конвейер, проходя по которому любой мог с нуля прокачать свою бизнес-идею, обучиться тем компетенциям, которых у него не хватает, и дальше уверенно вести свой бизнес.

Заполучить счастливый билет в мир большого бизнеса удалось 127 командам. Все участники уже прошли первый образовательный этап марафона. Каждый уникален по-своему. Медицина, торговля, передовые производственные технологии, финансы, маркетплейсы, инновационные технологии в сельском хозяйстве – в четырех ключевых номинациях представлены лучшие из лучших.

Анфиса Янцевич, фаундер стартапа «Экосистема Счастливая семья»:

Я была одной из первых, кто отправил заявку. Проект у меня сложный – это маркетплейс домашних поваров, фермеров, диетологов, основная цель которого – делать домашние полуфабрикаты для обедов и ужинов за пять минут. Я сюда пришла за результатом, плюс возможность получить поддержку от компаний нашей страны – это всегда приятно. К отбору в следующий этап – акселерационный – прошла 81 команда, но в ряды учеников попадут лишь 20 участников, по пять команд в каждой номинации.

Алексей Аксючиц, менеджер управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:

Акселератор позволяет развить свои навыки, проверить свои гипотезы и доработать собственные проекты. Кроме того, акселератор позволяет командам сформировать видение собственного проекта и его дальнейшее будущее, а также получить первоначальные контракты, партнерства. Всего за пару недель детище молодых и креативных вырастает в успешный бизнес. Акселератор – большая семья, где опытные наставники, трекеры – заботливые родители, а стартап – одаренный малыш, идущий через тернии к звездам.

Юлия Башко, председатель Ассоциации трекеров и бизнес-консультантов:

Трекер – это человек с опытом в бизнесе не менее 10 лет, который знает алгоритм ведения бизнеса. Зная этот алгоритм, трекер за два года приобретает насмотренность более чем 100 стартапов. И благодаря этой насмотренности он уже знает тренды на каждом рынке, в каждой сфере. Это помощник или партнер на аутсорсе, который не берет с тебя доли и не входит в твою компанию.

Этап акселерации уходит в закат. Пора встречать рассвет нового поколения успешных белорусских предпринимателей. Юлия Башко:

Участников нашего сообщества будет становиться все больше. Это будут люди, которые готовы делиться своей энергией, знаниями, компетенциями с другими участниками нашего сообщества.

Евгений Шантило, менеджер управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:

Участники уже готовятся к финальному демо-дню, который состоится 18 ноября 2022 года. В ближайшее время мы познакомим вас с участниками, проектами, достижениями, которых они достигли за время проведения стартап-марафона.