Ольга Чемоданова: «Не провоцируйте нас на самые крайние меры, не мешайте нам выполнять свою работу»

Новости Беларуси. «Все мы хотим жить в безопасной стране – спокойно ходить по улицам, растить детей, отпускать их погулять во дворе и быть уверенными в том, что если случится беда, то всегда можно обратиться за помощью в милицию». Так начала свое обращение официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Текст опубликован 8 сентября в Telegram-канале ведомства.

В последние дни отмечено несколько фактов нападения на сотрудников во время исполнения ими своих служебных обязанностей. В конце августа в Молодечно мужчина с двумя ножами набросился на милиционеров.

Юрий Караев: говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так – более выдержанной и хладнокровной нет в мире