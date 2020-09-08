Ольга Чемоданова: «Не провоцируйте нас на самые крайние меры, не мешайте нам выполнять свою работу»
Новости Беларуси. «Все мы хотим жить в безопасной стране – спокойно ходить по улицам, растить детей, отпускать их погулять во дворе и быть уверенными в том, что если случится беда, то всегда можно обратиться за помощью в милицию». Так начала свое обращение официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Текст опубликован 8 сентября в Telegram-канале ведомства.
В последние дни отмечено несколько фактов нападения на сотрудников во время исполнения ими своих служебных обязанностей. В конце августа в Молодечно мужчина с двумя ножами набросился на милиционеров.
Юрий Караев: говорят о жестокости белорусской милиции, а я хочу сказать так – более выдержанной и хладнокровной нет в мире
В итоге один из сотрудников был ранен в затылок, второму порезали голень.
Сразу четыре инцидента произошли 3 сентября. В Любанском районе двое пьяных мотоциклистов набросились на сотрудника, порвали форму и попытались отобрать пистолет и видеорегистратор.
В Брестской области во время задержания преступник нанес оперативнику Ивановского РОВД раны шеи, груди и брюшной полости. Еще один инцидент случился в Солигорске.
Там пьяный дебошир угрожал сотрудникам пневматическим пистолетом.
Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси:
Мы предупреждаем тех, кто почувствовал себя вне закона: противозаконные действия в отношении сотрудников милиции не останутся безнаказанными. Все попытки посягнуть на жизнь и здоровье правоохранителей неминуемо приведут к уголовной ответственности.
Милиционеры осознанно идут на профессиональный риск, жертвуя собой для защиты граждан. Представьте на мгновение, что завтра ни один из них не выйдет на службу. Кто будет искать угнанные авто, задерживать педофилов и убийц? Пусть каждый из вас ответит на этот вопрос.
Не провоцируйте нас на самые крайние меры, не мешайте нам выполнять свою работу.