Владимир Андрейченко принял участие в видеоконференции Генеральной Ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

Новости Беларуси. Рост торговли, создание новых рабочих мест и обмен лучшими практиками в сфере IT. Векторы международного сотрудничества обсудили на 41-й Генеральной Ассамблее Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер отметил, что наша страна, как и государства АСЕАН, выступает за открытые и честные переговоры. Беларусь продолжит вести независимую внешнюю политику ради мира и стабильного развития. Мы также готовы оказывать содействие Ассоциации в заключении соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС.