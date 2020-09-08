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Владимир Андрейченко принял участие в видеоконференции Генеральной Ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии

08 сентября 2020 16:17
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Новости Беларуси. Рост торговли, создание новых рабочих мест и обмен лучшими практиками в сфере IT. Векторы международного сотрудничества обсудили на 41-й Генеральной Ассамблее Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Участие в видеоконференции принял глава нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.  

Владимир Андрейченко принял участие в видеоконференции Генеральной Ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии-1

Владимир Андрейченко принял участие в видеоконференции Генеральной Ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии-3

Спикер отметил, что наша страна, как и государства АСЕАН, выступает за открытые и честные переговоры. Беларусь продолжит вести независимую внешнюю политику ради мира и стабильного развития. Мы также готовы оказывать содействие Ассоциации в заключении соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС.  

Владимир Андрейченко принял участие в видеоконференции Генеральной Ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии-6

Напомним, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии работает более 40 лет, в ней 10 стран-участниц. Ежегодные форумы помогают укрепить связи белорусских парламентариев с зарубежными коллегами.  

# Международная политика # общество # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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