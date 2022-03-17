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Александр Лукашенко 17 марта даст интервью зарубежному СМИ

17 марта 2022 07:43
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Новости Беларуси. В рабочем графике Президента 17 марта интервью зарубежному СМИ. Оно продолжит серию встреч нашего Президента с представителями иностранных медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко 17 марта даст интервью зарубежному СМИ-1

Во Дворце Независимости ожидается еще один интересный разговор. Причем в Зеленом зале. «Том самом, где в 2015 году проходили переговоры Нормандской четверки и принимались Минские соглашения», – сообщает Telegram-канал «Пул первого».

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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