Александр Лукашенко 17 марта даст интервью зарубежному СМИ

Новости Беларуси. В рабочем графике Президента 17 марта интервью зарубежному СМИ. Оно продолжит серию встреч нашего Президента с представителями иностранных медиа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости ожидается еще один интересный разговор. Причем в Зеленом зале. «Том самом, где в 2015 году проходили переговоры Нормандской четверки и принимались Минские соглашения», – сообщает Telegram-канал «Пул первого».