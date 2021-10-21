Лев Лещенко сказал: «Володя, тебе надо петь!» Заслуженный артист Беларуси Владимир Провалинский о том, как пришёл на большую сцену

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь. Ольга Коршун, ведущая:

Вы очень разносторонний человек. В прошлом профессиональный боксер и заслуженный артист Беларуси. Так и хочется у вас спросить: кем были ваши родители? Откуда такое сложное, интересное сочетание генов творческих и спортивных?

Владимир Провалинский, заслуженный артист Республики Беларусь:

У меня мама очень здорово и красиво пела, дедушка у меня был. Когда был малой, пацаном, я был хулиганистым парнем, как и все, дворовой. В футбол играл все время, старался спортом заниматься. Когда я приезжал к нему, он сказал, что научит меня играть на цимбалах. Что-то получалось. Дед мне сделал цимбалы, я начал учиться. У нас вся семья в партизанах была, даже дяди и тети. Они были в Орше, я же родился там, где монумент «Катюша», в 200 метрах мой дом стоял, где первый залп капитана Флерова. Память же остается. У меня с детства уже началась военная тематика. Когда тети и дяди собирались, пели, бабушка тоже, дедушка на гармошке еще играл. Интересно было. Я такой был интересный в каком-то плане, сейчас вспоминаю по-доброму. Дед полез в погреб, где картошку хранят, дедушка там находился, а я беру лампочку здоровую, кирпич кладу на крышу и лампочку как ахнул эту. Дедушка выбежал, думал, что война, и говорит: «Заберите его». Ольга Коршун:

Как спорт пришел в вашу жизнь? Владимир Провалинский:

В спорте я с самого детства. Мы в футбол играли, потом организовали тимуровскую команду. Мы были такими, что нас побаивались некоторые.

Ольга Коршун:

То есть вы настолько хулиганили? Владимир Провалинский:

Шухарные были, да. Потом организовали тимуровскую команду, помогали пенсионерам. Ольга Коршун:

Я поняла, вашу энергию направили в нужное русло. Владимир Провалинский:

Да, а потом лет с 10 у меня уже штанга появилась, мне ее подарили. Видят, что я работоспособный. Потом на вольную борьбу ходил. Вначале мне она понравилась, я тренировался. А после вольной борьбы я начал заниматься баскетболом. Был разносторонний, играл здорово в баскетбол. Потом приехали тренеры из Витебска. Абрам Яковлевич Брин, как сейчас помню. Благодарен я ему. Когда он приехал, говорит: «На льнокомбинате секция, надо, чтобы ты туда ходил со своей энергией». Короче говоря, стал тренироваться. Из баскетбола ушел. А еще на лыжах я ходил, тоже прилично бегал. Ольга Коршун:

У вас действительно было много энергии.

Владимир Провалинский:

А потом стал боксировать, выступать, потом уже уехал в Минск, у меня был в «Динамо» Владимир Львович Коган, заслуженный тренер Советского Союза. Я не поехал от «Динамо», потому что у меня было перенапряжение миокарда левого желудочка. Потом я думал, что уже и выступать не буду. Ушел, а потом мне встречается Романенко Леонид Викторович, он в Израиле живет, уехал туда. И говорит: «Володя, ты чего не тренируешься?» Я сказал, что такая ситуация. Говорит, что отдохни и приходи. Я пошел в «Спартак», но у меня с Коганом как были отношения человеческие, так они и остались. Я пошел тренироваться в «Спартак». Там Ботвинник еще был, Панасюк, хорошие тренеры там были. Леонид Викторович моим был тренером, он тоже заслуженный тренер Беларуси, потом в сборной Беларуси был. Абакумовский всегда возглавлял сборную, мы тренировались, выступали, ездили. Я уже пришел в себя, медкомиссию проходил-обходил. Вместо меня кто-то заходил, потому то мог и не выступать, а мог и умереть на ринге. Все же дистрофия левого желудочка, неизвестно, какие показатели были потом, но я тренировался. Ольга Коршун:

В Древней Греции артисты умирали и на сцене, от переизбытка чувств. От того, что отдавались полностью профессии. Вы сменили бокс на профессию, где ты отдаешься людям, иногда эмоции зашкаливают.

Владимир Провалинский:

Эмоции всегда зашкаливают, потому что на то и человек, чтобы зашкаливало или не зашкаливало. Потому что, если не зашкаливают эмоции, это же тоже неинтересно. Самое главное, я считаю, люди должны быть порядочными. Ольга Коршун:

А как вы пробились на большую сцену? Владимир Провалинский:

Я даже когда тренировался, мне подсказали, куда записаться. Короче говоря, я пошел в ансамбль «Юность» при консерватории. Ольга Коршун:

Когда тренировались? Владимир Провалинский:

Да, когда тренировался. После тренировки я приходил добитый и думал, что пойду еще на тренировку. Я ходил на тренировки и выступал с ними. Уже после этого я стал уроки брать. Ольга Коршун:

То есть это было просто ваше увлечение, хобби?

Владимир Провалинский:

Да. А потом это увлечение переросло. Я поехал отдыхать. Все в жизни – дело случая. Поехал в Сочи, там познакомился с Львом Лещенко. Он еще с Ириной встречался. Мы пели, он еще тогда обратил внимание и говорит: «Володя, тебе надо петь». Я сказал хорошо. Короче, он приехал в Минск на концерт, познакомил меня с Игорем Лученком. Говорит: «Игорь Михайлович, обрати внимание на Володю. Неплохо поет. Посмотри, может, хороший певец будет». Мы познакомились, он послушал меня и говорит, что надо заниматься профессионально, запомни. Я стал заниматься уже профессионально. Он меня определил в консерваторию к Дроздовой Ксении Алексеевне, которая готовила девчонок. Я приходил после работы, ждал когда класс освободится, 30-40 минут ждал, а потом уже распевался, голос ставил. Помню, был республиканский конкурс, потом Всесоюзный телевизионный «Товарищ песня», я там стал лауреатом. Ольга Коршун:

И так началась ваша профессиональная карьера.

Владимир Провалинский:

Началась еще до этого, до фестиваля. Я уже выступал, мы в Марьину Горку ездили, выступали там на первом концерте с Игорем Михайловичем. Потом Игорь Михайлович лежал в госпитале, мы с ним «Соловьи Хатыни» разучивали. Прямо в госпитале, в палате. Это мой учитель. Как Кобзон всегда смеялся. Он всегда говорил на концертах, звонит Иосифу Давыдовичу и говорит: «Иосиф, это Провалинский-Лученок». А я звоню и говорю, что Лученок-Провалинский. Даже когда мы в 2008 году выступали на «Славянском базаре», программа называлась «Беспокойное сердце», вот этот случай Иосиф Давыдович рассказывал со сцены. Ольга Коршун:

Талантливый человек талантлив во всем? Владимир Провалинский:

Думаю, да. Ольга Коршун:

Вам приходилось плакать во время выступлений?