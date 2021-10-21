В Жодино появилась статуя зубра. Арт-объект создали из искусственной травы

Новости Беларуси. В Жодино установили новый арт-объект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Композиция в виде полутораметрового зеленого зубра – символа Беларуси – появилась недалеко от памятника матери-патриотки Куприяновой. Конструкция изготовлена из искусственной травы и стоит на специальном постаменте.

Ранее на этом месте находился арт-объект «Солдатская каска». Теперь ее переместили на улицу Фрунзе и установили рядом с пушкой-памятником в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.

Юрий Рабецкий, директор жилищно-коммунального хозяйства Жодино:

Символ Беларуси в городе должен быть. Сделали новую топиарную фигуру в виде зубра – символа Беларуси. И установили здесь. Топиарные фигуры изготавливаются из металлоконструкции, которая сверху обтянута искусственным газоном. Проводим конкурсы по выбору организации на изготовление. Организация, которая победила в конкурсе, изготавливает эти конструкции.

Каждый год в городе устанавливают новые арт-объекты. Есть уже идеи и на 2022-й. В городе появится еще один зеленый зубр.