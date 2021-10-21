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В Жодино появилась статуя зубра. Арт-объект создали из искусственной травы

21 октября 2021 15:27
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Новости Беларуси. В Жодино установили новый арт-объект, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Композиция в виде полутораметрового зеленого зубра – символа Беларуси – появилась недалеко от памятника матери-патриотки Куприяновой. Конструкция изготовлена из искусственной травы и стоит на специальном постаменте.  

В Жодино появилась статуя зубра. Арт-объект создали из искусственной травы-1

Ранее на этом месте находился арт-объект «Солдатская каска». Теперь ее переместили на улицу Фрунзе и установили рядом с пушкой-памятником в честь погибших в годы Великой Отечественной войны.  

В Жодино появилась статуя зубра. Арт-объект создали из искусственной травы-4

Юрий Рабецкий, директор жилищно-коммунального хозяйства Жодино:  
Символ Беларуси в городе должен быть. Сделали новую топиарную фигуру в виде зубра – символа Беларуси. И установили здесь. Топиарные фигуры изготавливаются из металлоконструкции, которая сверху обтянута искусственным газоном. Проводим конкурсы по выбору организации на изготовление. Организация, которая победила в конкурсе, изготавливает эти конструкции.  

Каждый год в городе устанавливают новые арт-объекты. Есть уже идеи и на 2022-й. В городе появится еще один зеленый зубр.  

# Арт-проекты # общество # Юрий Рабецкий # Фотофакт

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