Еда лежит на полу. С начала 2021-го привлекли к ответственности более 1300 нелегальных минских продавцов

Новости Беларуси. С начала 2021 года в Минске за несанкционированную торговлю привлекли к ответственности свыше 1 300 минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Самые излюбленные места у таких продавцов – площадка возле выхода из метро «Каменная Горка», а также подземный переход на площади Якуба Коласа.

Продают все, в том числе продукты питания, которые зачастую лежат прямо на полу, где ходят люди. Торгуют собственно выращенной едой и граждане пожилого возраста, хотя они имеют право получить бесплатное место на рынке при предъявлении пенсионного удостоверения, а также справки, что у них имеется дачный участок или огород. Нелегалов контролируют специальные рабочие группы – проводят рейды и при необходимости составляют протоколы.