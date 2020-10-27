Сирень в октябре: посмотрите на необычное явление в Минске
Новости Беларуси. Необычное явление на улице Машиностроителей: здесь расцвела сирень, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Эксклюзивным фото поделились с нами телезрители.
Обычно сирень цветет в мае-июне. Появление соцветий в конце осени – настоящая аномалия.
К слову, наши предки по времени цветения сирени определяли, какой будет зима. Такое позднее цветение означало приход морозной зимы. Однако ботаники не видят в этом ничего странного. Все из-за изменения климата и глобального потепления.
В 2020 году, кстати, октябрь на 3-4 градуса теплее обычного, так что некоторые растения заранее почувствовали весну.