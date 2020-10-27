Прямой эфир

Сирень в октябре: посмотрите на необычное явление в Минске

27 октября 2020 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Необычное явление на улице Машиностроителей: здесь расцвела сирень, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Эксклюзивным фото поделились с нами телезрители.

Обычно сирень цветет в мае-июне. Появление соцветий в конце осени – настоящая аномалия.

Сирень в октябре: посмотрите на необычное явление в Минске-1

К слову, наши предки по времени цветения сирени определяли, какой будет зима. Такое позднее цветение означало приход морозной зимы. Однако ботаники не видят в этом ничего странного. Все из-за изменения климата и глобального потепления.

Сирень в октябре: посмотрите на необычное явление в Минске-4

В 2020 году, кстати, октябрь на 3-4 градуса теплее обычного, так что некоторые растения заранее почувствовали весну.

# Растения и цветы # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выздоровели 84 237 человек. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 27 октября
27 октября 2020 14:27

Выздоровели 84 237 человек. Ситуация по коронавирусу в Беларуси на 27 октября

«Меня очень огорчило». Директор РНПЦ «Кардиология» рассказала, что происходило в центре 27 октября
27 октября 2020 14:04

«Меня очень огорчило». Директор РНПЦ «Кардиология» рассказала, что происходило в центре 27 октября

«Размещал угрозы и оскорбления в адрес участкового инспектора». Задержан неработающий житель Городка
27 октября 2020 13:25

«Размещал угрозы и оскорбления в адрес участкового инспектора». Задержан неработающий житель Городка