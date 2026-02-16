Основные работы по возведению новой поликлиники онкоцентра в Минске планируют выполнить в 2026-м

Сейчас идет кладка стен, внутренних перегородок, кровельные работы. На объекте трудятся полсотни специалистов: каменщики, отделочники, кровельщики. Их задача – до мая сдать переходную галерею, связав строящийся корпус с существующим. В новом здании разместятся консультативно-поликлиническое и диагностические отделения, отделение физиотерапевтического лечения. Предусмотрен конференц-зал и учебные аудитории для студентов-медиков.

Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического центра:

На базе нашего учреждения базируется много кафедр медицинского университета. В настоящий момент они как бы локализуются в разных корпусах нашего центра. И это создает массу неудобств как для нас, так и для пациентов, в том числе и для студентов тоже, потому что логистика движения затруднена, нет лекционных залов, нет нормальных аудиторий. Поэтому при проектировании нового здания поликлиники, мы предусмотрели эти трудности. И все кафедры будут занимать здесь один этаж.

Сейчас продолжаются работы по прокладке инженерных сетей – электрических и водоснабжения, ведется остекление здания. В нем – 8 этажей. В планах – полностью завершить строительно-монтажные работы и значительную часть пусконаладочных работ к концу 2026 года.