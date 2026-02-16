Основные работы по возведению новой поликлиники онкоцентра в Минске планируют выполнить в 2026-м

Ключевой этап в строительстве новой поликлиники Минского городского клинического онкологического центра. Возведен монолитный каркас здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ключевой этап в строительстве новой поликлиники Минского городского клинического онкологического центра. Возведен монолитный каркас здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас идет кладка стен, внутренних перегородок, кровельные работы. На объекте трудятся полсотни специалистов: каменщики, отделочники, кровельщики. Их задача – до мая сдать переходную галерею, связав строящийся корпус с существующим. В новом здании разместятся консультативно-поликлиническое и диагностические отделения, отделение физиотерапевтического лечения. Предусмотрен конференц-зал и учебные аудитории для студентов-медиков.
Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического центра:
На базе нашего учреждения базируется много кафедр медицинского университета. В настоящий момент они как бы локализуются в разных корпусах нашего центра. И это создает массу неудобств как для нас, так и для пациентов, в том числе и для студентов тоже, потому что логистика движения затруднена, нет лекционных залов, нет нормальных аудиторий. Поэтому при проектировании нового здания поликлиники, мы предусмотрели эти трудности. И все кафедры будут занимать здесь один этаж.
Сейчас продолжаются работы по прокладке инженерных сетей – электрических и водоснабжения, ведется остекление здания. В нем – 8 этажей. В планах – полностью завершить строительно-монтажные работы и значительную часть пусконаладочных работ к концу 2026 года.
Вадим Передня, глава администрации Первомайского района Минска:
Начали подводиться как электрические, так и водоснабжение, теплоснабжение. Активная фаза уже идет по закупке медицинского оборудования. Оно специализированное. Поликлинический корпус рассчитан не только на Первомайский район, но и в целом на людей города Минска, которые будут нуждаться в этой помощи.
Главной инженерной головоломкой стал парадный вход. Здесь архитекторы задумали огромное пространство без единой колонны – пролет более семи метров. Чтобы сделать его без опор, строители использовали специальную кессонную систему – она напоминает прочные пчелиные соты.