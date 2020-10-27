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Александр Лукашенко: никого не надо уговаривать! Ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих

27 октября 2020 11:51
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Новости Беларуси. Диалог национального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Александр Лукашенко: никого не надо уговаривать! Ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих-1

На совещание у Президента приглашены высшие должностные лица. Им предстоит отвечать за подготовку важнейшего политического события и создание организационного комитета по проведению народного собрания.  

Александр Лукашенко: никого не надо уговаривать! Ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически, присутствующим здесь): никого не надо уговаривать: ни рабочих, ни студентов, никого, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться, и не только он, но и дети.  

Не хотят рабочие работать – не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой проплаченной… Мы же знаем, что эти 10-12 человек – ядро, которое попали на этот завод – они проплачены, им до сих пор платят: с Польши, Литвы. Вы знаете, идут уже по открытым, закрытым каналам деньги. Мы не все можем отследить. Они им платят.  

Александр Лукашенко: никого не надо уговаривать! Ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих-7

Президент поручил присутствующим уделить особое внимание выбору делегатов собрания. Эффективность диалога будет напрямую зависеть от того, насколько широко в обсуждении представлены все слои общества.  

К этому моменту работа диалоговых площадок уже показала заинтересованность белорусов в совместном конструктивном решении существующих проблем.  

Глава государства отметил, что все предложения, высказанные участниками локальных обсуждений, должны быть обобщены и направлены в оргкомитет Всебелорусского народного собрания.  

Александр Лукашенко: никого не надо уговаривать! Ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих-10

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# Забастовка # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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