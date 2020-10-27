Александр Лукашенко: никого не надо уговаривать! Ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически, присутствующим здесь): никого не надо уговаривать: ни рабочих, ни студентов, никого, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться, и не только он, но и дети.

Не хотят рабочие работать – не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой проплаченной… Мы же знаем, что эти 10-12 человек – ядро, которое попали на этот завод – они проплачены, им до сих пор платят: с Польши, Литвы. Вы знаете, идут уже по открытым, закрытым каналам деньги. Мы не все можем отследить. Они им платят.