Александр Лукашенко: никого не надо уговаривать! Ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих

Новости Беларуси. Диалог национального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Диалог национального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На совещание у Президента приглашены высшие должностные лица. Им предстоит отвечать за подготовку важнейшего политического события и создание организационного комитета по проведению народного собрания.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В связи с этими призывами из Польши и Литвы об ультиматумах и забастовках (я вчера премьер-министру поручал и всем практически, присутствующим здесь): никого не надо уговаривать: ни рабочих, ни студентов, никого, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих. Сейчас такой момент, когда каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться, и не только он, но и дети.
Не хотят рабочие работать – не надо. Но их единицы, которые не хотят. Освободите остальную часть трудящихся, которые хотят работать, от этой проплаченной… Мы же знаем, что эти 10-12 человек – ядро, которое попали на этот завод – они проплачены, им до сих пор платят: с Польши, Литвы. Вы знаете, идут уже по открытым, закрытым каналам деньги. Мы не все можем отследить. Они им платят.
Президент поручил присутствующим уделить особое внимание выбору делегатов собрания. Эффективность диалога будет напрямую зависеть от того, насколько широко в обсуждении представлены все слои общества.
К этому моменту работа диалоговых площадок уже показала заинтересованность белорусов в совместном конструктивном решении существующих проблем.
Глава государства отметил, что все предложения, высказанные участниками локальных обсуждений, должны быть обобщены и направлены в оргкомитет Всебелорусского народного собрания.
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