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Брестские десантники отрабатывают на полигоне контрольные стрельбы

16 февраля 2026 13:46
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Экзамен по огневой подготовке сегодня, 16 февраля, у 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Стрельбы идут из всех видов штатного вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестские десантники отрабатывают на полигоне контрольные стрельбы-2

Напомним, ровно неделю назад 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада получила команду перейти в высшую степень боевой готовности. С тех пор подразделения ежедневно сдают экзамены на тактику, огневую выучку, силу и выносливость. Когда проверка завершится, специалисты дадут оценку действиям каждого командира и военнослужащего.

# Вооруженные силы Республики Беларусь

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