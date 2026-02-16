Брестские десантники отрабатывают на полигоне контрольные стрельбы

В чём смысл праздника Сретения Господня – рассказал первый проректор Института теологии БГУ

В этот день мы празднуем встречу Бога и человека Симеона Богоприимца. Он хотел сделать некое исправление в пророчестве. Ему было явление, в котором было сказано о том, что нет, не смей исправлять то, что открыто Богом. Ты сам доживешь до того срока, когда действительно Дева родит Спасителя.