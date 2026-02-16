Брестские десантники отрабатывают на полигоне контрольные стрельбы

Экзамен по огневой подготовке сегодня, 16 февраля, у 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Стрельбы идут из всех видов штатного вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экзамен по огневой подготовке сегодня, 16 февраля, у 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Стрельбы идут из всех видов штатного вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, ровно неделю назад 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада получила команду перейти в высшую степень боевой готовности. С тех пор подразделения ежедневно сдают экзамены на тактику, огневую выучку, силу и выносливость. Когда проверка завершится, специалисты дадут оценку действиям каждого командира и военнослужащего.