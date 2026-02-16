Новый 40-квартирный дом сдали в Узде
В 2026 году объем финансирования по инвестиционной программе Минской области увеличен и составит 680 миллионов рублей. На строительство жилья и социальной инфраструктуры направят 468 миллионов. В регионе продолжается также возведение арендных квартир, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В том числе для нуждающихся и специалистов наиболее востребованных профессий. Новостройки растут в крупных городах и малых населенных пунктах. Так, в Узде в эксплуатацию ввели пятиэтажный дом на 40 квартир. Большинство из них с отделкой. Общая площадь 2,5 тысячи квадратных метров. Новоселы уже получили ключи. Среди них многодетные семьи, военнослужащие и работники местных предприятий.
Оксана Соловей, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Узденского райисполкома:
В 2025 году в районе было введено 36 300 квадратных метров. Арендное жилье в нашем городе очень востребовано. И впоследствии арендное жилье будет строиться.
Территория возле новостройки полностью благоустроена. Оборудованы велогаражи и современные игровые площадки.