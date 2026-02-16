В рамках проверки боеготовности проходит контрольная стрельба у 11-й механизированной бригады

В Беларуси по поручению Президента продолжается масштабная проверка боеготовности Вооруженных Сил. Ежедневно в любую погоду военные сразу в нескольких областях страны проходят испытания на силу, выносливость и умение действовать в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке. Экзамен по огневой подготовке сегодня, 16 февраля, сдают военнослужащие 11-ой отдельной гвардейской механизированной бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Буро, корреспондент: Сейчас на полигоне стрельба из всех видов штатного оружия. Погодные условия очень сложные: сильный мороз и ослепляющее яркое солнце. В таких обстоятельствах военнослужащим надо четко прицеливаться и поражать мишени. Ведь в реальном бою никто не будет делать скидку на погоду.

Задача экипажей БМП-2 – поразить три типа целей на расстоянии от 600 метров до более километра. Есть стационарные мишени и движущиеся – это усложняет стрельбу. Но военнослужащие уже не раз отрабатывали навыки во время учебных занятий.

Всеволод Переходько, военнослужащий 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

К стрельбе был готов, так как мы часто тренируемся, выезжаем на стрельбы, на учения всякие.

Из автоматов, пулеметов, гранатометов. Контрольные стрельбы – дело не одного дня. Часть военнослужащих уже сдали экзамен на меткость на прошлой неделе. Для других испытание еще впереди, в том числе, в темное время суток.