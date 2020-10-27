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Александр Лукашенко: уже перерезали несколько светофоров в Минске! Ломают то, что создавалось десятилетиями

27 октября 2020 11:49
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Новости Беларуси. Диалог национального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На совещание у Президента приглашены высшие должностные лица. Им предстоит отвечать за подготовку важнейшего политического события и создание организационного комитета по проведению народного собрания.  

Александр Лукашенко: уже перерезали несколько светофоров в Минске! Ломают то, что создавалось десятилетиями-1

На рассмотрение Александра Лукашенко вынесен правовой акт о подготовке диалога. Президент отметил, что перед подписанием документа необходимо тщательно продумать все аспекты. От этого зависит дальнейшая судьба страны. При этом власти и народу предстоит вместе найти реальные решения проблем.  

Между тем конструктивный диалог поддерживают не все. Минувшие выходные показали: протесты радикализировались, а самые активные участники акций готовы идти на преступления.  

Александр Лукашенко: уже перерезали несколько светофоров в Минске! Ломают то, что создавалось десятилетиями-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:   
Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли. Ну как можно оценивать то, что они уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику. Как специалисты говорят, осуществлять замыкание рельс? Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это что? Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами.  

Александр Лукашенко: уже перерезали несколько светофоров в Минске! Ломают то, что создавалось десятилетиями-7

Сегодня, как доложили, уже перерезали несколько светофоров в Минске – не то пять, не то семь. Ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями или годами. А самое главное, люди устали это все терпеть.  

Власть тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать и защищать свой народ. Поэтому когда переступается красная линия, власть должна реагировать.  

Александр Лукашенко: уже перерезали несколько светофоров в Минске! Ломают то, что создавалось десятилетиями-10

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# Акции протеста # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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