Александр Лукашенко: уже перерезали несколько светофоров в Минске! Ломают то, что создавалось десятилетиями

Новости Беларуси. Диалог национального масштаба. Подготовку к VI Всебелорусскому народному собранию 27 октября обсуждают во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На совещание у Президента приглашены высшие должностные лица. Им предстоит отвечать за подготовку важнейшего политического события и создание организационного комитета по проведению народного собрания.

На рассмотрение Александра Лукашенко вынесен правовой акт о подготовке диалога. Президент отметил, что перед подписанием документа необходимо тщательно продумать все аспекты. От этого зависит дальнейшая судьба страны. При этом власти и народу предстоит вместе найти реальные решения проблем. Между тем конструктивный диалог поддерживают не все. Минувшие выходные показали: протесты радикализировались, а самые активные участники акций готовы идти на преступления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли. Ну как можно оценивать то, что они уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику. Как специалисты говорят, осуществлять замыкание рельс? Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это что? Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами.