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Какие вопросы социального развития волнуют горожан? В Минске прошла диалоговая площадка

27 октября 2020 15:02
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Новости Беларуси. Вопросы развития социальной сферы обсудили на диалоговой площадке. Очередная встреча прошла на базе одного из столичных строительных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

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Темы звучали разные: образование, здравоохранение, культура, спорт и соцзащита населения.

Какие вопросы социального развития волнуют горожан? В Минске прошла диалоговая площадка-1

В частности, депутаты, представители вузов и общественных организаций обсудили решение актуальных вопросов в сфере медицины, социализацию молодых людей с инвалидностью, поддержку многодетных семей и масштабное строительство детских поликлиник, садов и школ. Еще один важный аспект – вопросы экологии большого города.

Какие вопросы социального развития волнуют горожан? В Минске прошла диалоговая площадка-4

Василий Панасюк, заместитель председателя комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:
Хотелось бы, чтобы в Минске был удельный вес хороших наземных водных источников не 80 %, а 100 %. Это говорит о том, что необходимы дополнительные мероприятия по очистке сточных вод, нормальной работе ливневой канализации и ряд других мероприятий по содержанию этой рукотворной водной глади нашей столицы.

Также массовость, доступность здорового образа жизни, развитие физической культуры как в учреждениях образования, так и непосредственно по месту жительства. На состояние и развитие внутридворовых спортивных площадок, на состояние (необходимость ремонта и модернизации) межшкольных и школьных стадионов. Обратили внимание на дальнейшее развитие велодвижения.

Какие вопросы социального развития волнуют горожан? В Минске прошла диалоговая площадка-7

Все вопросы тщательно проанализируют. 5-6 ноября в Минске запланировано общегородское пленарное заседание, где предложения направят для обсуждения делегатам Всебелорусского народного собрания.

# Государственная социальная политика # общество # Василий Панасюк # Фотофакт

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