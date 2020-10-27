Какие вопросы социального развития волнуют горожан? В Минске прошла диалоговая площадка

Новости Беларуси. Вопросы развития социальной сферы обсудили на диалоговой площадке. Очередная встреча прошла на базе одного из столичных строительных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В частности, депутаты, представители вузов и общественных организаций обсудили решение актуальных вопросов в сфере медицины, социализацию молодых людей с инвалидностью, поддержку многодетных семей и масштабное строительство детских поликлиник, садов и школ. Еще один важный аспект – вопросы экологии большого города.

Василий Панасюк, заместитель председателя комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи:

Хотелось бы, чтобы в Минске был удельный вес хороших наземных водных источников не 80 %, а 100 %. Это говорит о том, что необходимы дополнительные мероприятия по очистке сточных вод, нормальной работе ливневой канализации и ряд других мероприятий по содержанию этой рукотворной водной глади нашей столицы.

Также массовость, доступность здорового образа жизни, развитие физической культуры как в учреждениях образования, так и непосредственно по месту жительства. На состояние и развитие внутридворовых спортивных площадок, на состояние (необходимость ремонта и модернизации) межшкольных и школьных стадионов. Обратили внимание на дальнейшее развитие велодвижения.