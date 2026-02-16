Вооружённый разбой в Смолевичском районе: министр МВД лично провёл допрос

Стали известны новые обстоятельства вооруженного разбоя, совершенного этим утром в Смолевичском районе. В деле замешаны трое иностранцев в возрасте 17 и 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стали известны новые обстоятельства вооруженного разбоя, совершенного этим утром в Смолевичском районе. В деле замешаны трое иностранцев в возрасте 17 и 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларусь они приехали, чтобы исполнить задание, которое получили через мессенджер Telegram. Им пообещали 300 тысяч российских рублей за то, чтобы найти дом жертвы в агрогородке Будагово, избить мужчину и снять все на видео. В итоге злоумышленники сами попали на кадры допроса, который провел лично министр МВД Беларуси.
– Сколько человек?
– Трое нас.
– Когда получили сообщение? И какая задача была?
– Побить. Точную информацию не знаю.
– Что сделать надо было?
– Ворваться в адрес и найти людей, спросить кто и побить.
– На видео задача была заснять?
– Да.
– С какой целью? Куда должны были отправить потом видео?
– Не знаю.
Злоумышленники, отправляясь на преступление, взяли с собой нож, кастет, биту, пистолеты и газовый баллончик. На каршеринговом автомобиле приехали в Будагово. Разбили окно и ворвались внутрь частного дома, напали на хозяев – 63‑летнего мужчину, его жену и их родственника.
Меня разбудила собака. Я увидел на улице три силуэта бандитского вида в черных масках. До этого они просто крались. И когда они меня увидели, они мгновенно кинулись, выбили окно. И я, слава богу, вспомнил про кнопку. И вот у меня первая мысль была – успеть бы нажать. Я ее успел нажать, и они этого не заметили. Наряд охраны приехал, сработали отлично.
Действиям злоумышленников следователи дадут правовую оценку. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.