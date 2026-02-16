Вооружённый разбой в Смолевичском районе: министр МВД лично провёл допрос

Стали известны новые обстоятельства вооруженного разбоя, совершенного этим утром в Смолевичском районе. В деле замешаны трое иностранцев в возрасте 17 и 18 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь они приехали, чтобы исполнить задание, которое получили через мессенджер Telegram. Им пообещали 300 тысяч российских рублей за то, чтобы найти дом жертвы в агрогородке Будагово, избить мужчину и снять все на видео. В итоге злоумышленники сами попали на кадры допроса, который провел лично министр МВД Беларуси.

– Сколько человек?

– Трое нас.

– Когда получили сообщение? И какая задача была?

– Побить. Точную информацию не знаю.

– Что сделать надо было?

– Ворваться в адрес и найти людей, спросить кто и побить.

– На видео задача была заснять?

– Да.

– С какой целью? Куда должны были отправить потом видео?

– Не знаю.

Злоумышленники, отправляясь на преступление, взяли с собой нож, кастет, биту, пистолеты и газовый баллончик. На каршеринговом автомобиле приехали в Будагово. Разбили окно и ворвались внутрь частного дома, напали на хозяев – 63‑летнего мужчину, его жену и их родственника.