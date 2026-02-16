«Будем занимать суверенную позицию, а не лизать кого-то» – Лукашенко об участии Беларуси в Совете мира

Россия и Китай – жизненно необходимые для существования Беларуси страны. Об этом заявил Александр Лукашенко общаясь сегодня, 16 февраля, с госсекретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россия и Китай – жизненно необходимые для существования Беларуси страны. Об этом заявил Александр Лукашенко общаясь сегодня, 16 февраля, с госсекретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главным поводом для этой встречи послужило предстоящее заседание Высшего госсовета. Запланировано оно на 26 февраля. Об этом условились лидеры наших стран. Как всегда, вокруг этого мероприятия отдельные развивают конспирологические теории с единственной целью – взбудоражить общество. Так, стабильно качают нарратив о том, что кто-то хочет оторвать Беларусь от России. В очередной раз Александр Лукашенко прямо озвучивает нашу позицию. И что важно – ее с самого начала мы довели и до других партнеров.
Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Беларусь и Россию друг от друга.
Среди других обсуждаемых тем и участие нашей страны в Совете мира. Первое заседание объединения пройдет 19 февраля. Беларусь будет представлена на уровне министра иностранных дел, что тоже послужило поводом для построения конспирологических теорий.
Александр Лукашенко отметил: на президентском уровне наша страна тоже планирует участвовать. Потому что мы хотим мира. Прежде всего, там, где наша судьба – Украина. И там мы намерены занимать суверенную позицию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это Совет мира. И я очень надеюсь, что те мероприятия, которые будут происходить в дальнейшем, а мы обязательно на уровне Президента будем участвовать в этом Совете. Обязательно будем участвовать. Ну, может не в Вашингтоне, где-то в Европе или на Ближнем Востоке, может быть, в Израиле, ближе тут, в Турции состоятся дальнейшие заседания этого Совета. Мы будем участвовать в нем. У нас флаг один – мир. Мы хотим мира. И прежде всего там, где наша судьба – Украина. Ну, ты же сам родился в Украине. Сколько таких людей здесь судьбы завязаны. Мы все хотим там мира. И не только в Украине, но и в других точках. И думаю, что нам будет там к месту. И вообще, мы серьезно намерены работать в Совете мира. Серьезнейшим образом. Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию. Естественно, эта позиция и России, и Беларуси будет единой. Мы выработаем эту позицию, потому что у нас одинаковые точки зрения. И мы не собираемся уходить от ранее принятого решения по Совету мира.
Что касается повестки предстоящего заседания Высшего госсовета, Сергей Глазьев отметил: практически все вопросы согласованы правительствами – дело за политическим утверждением. Среди таких вопросов – пригородное трансграничное железнодорожное сообщение и, конечно, основные направления реализации Договора о создании Союзного государства.