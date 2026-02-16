«Будем занимать суверенную позицию, а не лизать кого-то» – Лукашенко об участии Беларуси в Совете мира

Россия и Китай – жизненно необходимые для существования Беларуси страны. Об этом заявил Александр Лукашенко общаясь сегодня, 16 февраля, с госсекретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным поводом для этой встречи послужило предстоящее заседание Высшего госсовета. Запланировано оно на 26 февраля. Об этом условились лидеры наших стран. Как всегда, вокруг этого мероприятия отдельные развивают конспирологические теории с единственной целью – взбудоражить общество. Так, стабильно качают нарратив о том, что кто-то хочет оторвать Беларусь от России. В очередной раз Александр Лукашенко прямо озвучивает нашу позицию. И что важно – ее с самого начала мы довели и до других партнеров.

Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Беларусь и Россию друг от друга.

Среди других обсуждаемых тем и участие нашей страны в Совете мира. Первое заседание объединения пройдет 19 февраля. Беларусь будет представлена на уровне министра иностранных дел, что тоже послужило поводом для построения конспирологических теорий.

Александр Лукашенко отметил: на президентском уровне наша страна тоже планирует участвовать. Потому что мы хотим мира. Прежде всего, там, где наша судьба – Украина. И там мы намерены занимать суверенную позицию.