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«Будем занимать суверенную позицию, а не лизать кого-то» – Лукашенко об участии Беларуси в Совете мира

16 февраля 2026 13:40
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Россия и Китай – жизненно необходимые для существования Беларуси страны. Об этом заявил Александр Лукашенко общаясь сегодня, 16 февраля, с госсекретарем Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будем занимать суверенную позицию, а не лизать кого-то» – Лукашенко об участии Беларуси в Совете мира-2

Главным поводом для этой встречи послужило предстоящее заседание Высшего госсовета. Запланировано оно на 26 февраля. Об этом условились лидеры наших стран. Как всегда, вокруг этого мероприятия отдельные развивают конспирологические теории с единственной целью – взбудоражить общество. Так, стабильно качают нарратив о том, что кто-то хочет оторвать Беларусь от России. В очередной раз Александр Лукашенко прямо озвучивает нашу позицию. И что важно – ее с самого начала мы довели и до других партнеров.

Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Беларусь и Россию друг от друга.

Среди других обсуждаемых тем и участие нашей страны в Совете мира. Первое заседание объединения пройдет 19 февраля. Беларусь будет представлена на уровне министра иностранных дел, что тоже послужило поводом для построения конспирологических теорий.

Александр Лукашенко отметил: на президентском уровне наша страна тоже планирует участвовать. Потому что мы хотим мира. Прежде всего, там, где наша судьба – Украина. И там мы намерены занимать суверенную позицию.

«Будем занимать суверенную позицию, а не лизать кого-то» – Лукашенко об участии Беларуси в Совете мира-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это Совет мира. И я очень надеюсь, что те мероприятия, которые будут происходить в дальнейшем, а мы обязательно на уровне Президента будем участвовать в этом Совете. Обязательно будем участвовать. Ну, может не в Вашингтоне, где-то в Европе или на Ближнем Востоке, может быть, в Израиле, ближе тут, в Турции состоятся дальнейшие заседания этого Совета. Мы будем участвовать в нем. У нас флаг один – мир. Мы хотим мира. И прежде всего там, где наша судьба – Украина. Ну, ты же сам родился в Украине. Сколько таких людей здесь судьбы завязаны. Мы все хотим там мира. И не только в Украине, но и в других точках. И думаю, что нам будет там к месту. И вообще, мы серьезно намерены работать в Совете мира. Серьезнейшим образом. Не лизать кого-то там, не подначиваться под кого-то, а занимать свою позицию, суверенную позицию. Естественно, эта позиция и России, и Беларуси будет единой. Мы выработаем эту позицию, потому что у нас одинаковые точки зрения. И мы не собираемся уходить от ранее принятого решения по Совету мира.

Что касается повестки предстоящего заседания Высшего госсовета, Сергей Глазьев отметил: практически все вопросы согласованы правительствами – дело за политическим утверждением. Среди таких вопросов – пригородное трансграничное железнодорожное сообщение и, конечно, основные направления реализации Договора о создании Союзного государства.

# Международная политика # политика США # Александр Лукашенко # Беларусь-США # США

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